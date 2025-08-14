Telekom: KI Smartphone mit Perplexity KI ab sofort erhältlich

Mit dem neuen KI-Phone öffnet die Telekom die Tür zur Welt der künstlichen Intelligenz – und das zu einem Preis, der KI aus der Tech-Nische holt und für alle zugänglich macht. Für nur 149 Euro (bzw. 1 Euro mit Tarif) erhalten Nutzerinnen und Nutzer ein leistungsstarkes Smartphone mit integriertem Perplexity-Assistenten, der bei Alltagsfragen, Organisation, Reisen, Ernährung und vielem mehr unterstützt.

Das dürfte mit der billigste Preis für ein Smartphone mit KI Unterstützung ein. Allerdings ist die KI hier nicht direkt im System integriert, sondern als zusätzlicher Dienst verfügbar. Ein Druck auf den Magenta-Button genügt – und schon steht der KI-Assistent bereit: Er schreibt E-Mails, plant Termine, übersetzt Texte, erstellt Reisepläne, gibt Fitness- und Kochtipps, findet Geschenke oder Konzerte und erklärt komplexe Themen verständlich. Die Bedienung ist denkbar einfach – per Sprache oder Text, direkt über den Sperrbildschirm oder Power-Button.

Im Paket enthalten:

18 Monate Perplexity Pro

3 Monate Picsart Pro mit 500 Credits/Monat für KI-Avatare und Bildbearbeitung

mit 500 Credits/Monat für KI-Avatare und Bildbearbeitung #GreenMagenta Label und 90/100 Eco Rating

und KI-Kamera-Tools für kreative Selfies und Hintergrundbearbeitung

Das KI-Phone erscheint als T Phone 3, begleitet vom T Tablet 2 (199 Euro bzw. 1 Euro mit Tarif). Beide Geräte sind ab dem 14. August 2025 in Deutschland und neun weiteren europäischen Ländern erhältlich.

Für alle, die kein neues Gerät kaufen möchten, bietet die Telekom mit Magenta AI auch KI-Funktionen direkt in der MeinMagenta-App – inklusive Perplexity und KI-Fotobearbeitung via Picsart.