OnePlus 13: Android 15 direkt vom Start an

Die neuen Android 13 sollen direkt mit ColorOS 15 starten und sie werden damit direkt beim Start mit Android 15 arbeiten. Es wird also nicht erst noch ein Update auf die neuste Android Version geben, sondern die Modelle starten direkt mit Android 15. Damit könnten die neuen OnePlus 13 mit die ersten Geräte mit der neusten Android Version werden, denn andere Hersteller haben bisher noch kein Android 15 im Angebot und selbst die Pixel 9 Serie wird aktuell nur mit Android 14 ausgeliefert.

Magnetische Halterung für Gadgets und Erweiterungen

Es gibt neue Hinweise zu einem neuen Feature für die OnePlus 13 Modelle. Die Rückseite soll wohl magnetische Halterungen bekommen, mit denen man weitere Gadgets andocken kann. Als erste Neuerung soll es dabei eine magnetische Powerbank geben, mit der man die Geräte drahtlos aufladen kann. Das bestätigt auch, dass es eine drahtlose Aufladung für die OnePlus 13 Modelle gibt. Welche weitere Nutzungen für den neuen Anschluss geplant sind, ist aber leider bisher noch nicht bekannt.

OnePlus 13 knackt die 10.000 Punkte Marke im Geekbench 6 Leistungstest

Das OnePlus 13 ist bei Geekbench aufgetaucht und liefert dabei ein sehr beeindruckendes Resultat. Die neuen Modelle (bereits mit Android 15) schaffen im Multi-Core Test sogar mehr als 10.000 Punkte:

Single-core: 3236

Multi-core: 10049

Zum Vergleich: das Galaxy S24 Ultra schafft derzeit etwas mehr als 2.000 Punkte im Single-Core Test und ca. 6.800 Punkte im Multi-Core Test. OnePlus hat also in diesem Bereich deutlichen Vorsprung vor den aktuellen Modellen auf dem Markt und das spricht für einen richtig schnellen Prozessor und eine sehr gute Optimierung von Seiten OnePlus.

OnePlus 13: neue Displaygeneration soll deutlich Verbesserungen bringen

Li Jie, President von OnePlus China, hat auf Weibo bestätigt, dass bei den OnePlus 13 wieder BOE das Display liefern wird und das es in diesem Jahr die nächste Generation der Bildschirme eingesetzt werden. Damit kann man davon ausgehen, dass es sich um die BOE X2 Display handelt, die im kommenden Monat offiziell vorgestellt werden und die jetzt bereits für die Produktion in den OnePlus 13 bereit stehen.

Gerüchte und Leaks lassen vermuten, dass der BOE X2-Bildschirm des OnePlus 13 ein flaches Design mit Mikrokrümmung an allen vier Seiten aufweisen wird. Dieses Design kombiniert die Vorzüge von flachen und gebogenen Bildschirmen, indem es visuelle Konsistenz und Kantenprotektion eines flachen Displays bietet, während es die Ästhetik und den Komfort eines gebogenen Bildschirms beibehält. Das 6,8-Zoll-8T-LTPO-Panel soll eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine 2K-Auflösung von 3160 x 1440 Pixeln unterstützen. Für zusätzliche Sicherheit könnte das Display auch einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor integrieren. Es wird gemunkelt, dass auch das Oppo Find X8 Ultra dasselbe Display nutzen wird.

Start bereits im Oktober

Fans der Serie müssen gar nicht mehr so lange auf die neuen OnePlus 13 warten, denn nach Angaben des Leaker DigitalChatStation sollen die Modelle bereits Ende Oktober bis Anfang November in China vorgestellt werden. Auch wenn sie dann noch nicht für Deutschland zu haben sein werden, kann man dann aber bereits sehen, was das Unternehmen an Design, Technik und KI-Funktionen für die OnePlus 13 Serie geplant hat. Der Start in Deutschland könnte dann wieder Anfang 2025 erfolgen – einen genauen Termin dafür gibt es aber bisher noch nicht.

Neue Design erwartet

Bei den aktuellen Leaks rund um das OnePlus 13 gab es Hinweise auf ein quadratisches Kamera-Modul. Das scheint sich nicht zu bestätigen, denn aktuelle Leaks gehen von einem runden Modul mit vier Bereichen für die Linsen aus. Dieser ist allerdings weiterhin nicht zentral angeordnet, sondern nach Links verschoben. Im Vergleich zu den aktuellen Modelle fehlt beim OnePlus 13 dabei wohl auch das Designelement, dass optisch das Kameramodul mit dem Rand verbunden hatte und die runde Form daher etwas aufgefangen hat. Beim OnePlus 13 wird es wohl nur noch das runde Kamera-Modul komplett eigenständig auf der Rückseite geben.

Daneben gibt es Hinweise, dass auch das Design der Geräte selbst überarbeitet wird. Die neuen OnePlus 13 sollen einen flachen Rahmen bekommen und sich damit von den Vorgängern abgrenzen. Der Rahmen soll ähnlich dem des neuen OnePlus Nord 4 ausfallen und daher wird das ONePlus 13 wohl kein Gerät von Fans von abgerundeten Bodys werden.

Längerer Update-Zeitraum und mehr Akku-Leistung

Das OnePlus 13 soll ein massives Update beim Akku bekommen und zukünftig auf 6.100 mAh Leistung setzen. Das wären mehr als 10 Prozent mehr als in diesem Jahr. Zum Vergleich: Der Akku des OnePlus 12 hat zwei Zellen mit je 2.700 mAh (7,82 V) Leistung und somit insgesamt 5.400 mAh (3,91 V).

Hintergrund ist wohl der neuen Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor, der mehr Leistung braucht um die hohe Performance bieten zu können. Daher muss man wohl davon ausgehen, dass auch andere Modelle mit diesem Chipsatz (wie beispielsweise das Galaxy S24 oder das Xiaomi 15) einen größeren Akku bekommen werden. Dazu bedeutet der größere Akku wohl auch, dass die Geräte nochmal schwerer werden und im Bereich von um die 250 Gramm landen könnten.

Auch bei der Update Politik soll es Verbesserungen geben. Um mit der Konkurrenz mitzuhalten, soll es wohl 5 bis 6 Jahr Updates und auch neue OS Varianten geben. Damit würde OnePlus etwas näher an die Premium-Modelle von Samsung und Google heran kommen.

UPDATE Es gibt weitere Details zu den Modellen (wobei man nicht genau sagen kann, wie verlässlich die neuen Informationen sind). Demnach werden die OnePlus 13 ein BOE Oriental X2 Display bekommen und dazu ist ein neuer Ultrasonic Fingerabdruck Sensor im Display verbaut. Die Schutzklasse wird auf IP69 erhöht. Die Verbesserungen sehen dabei wie folgt aus:

6.82″ BOE X1 Curved → 6.82″ BOE X2 Micro Quad Curved OLED Displays

4500nits → Brighter display

Snapdragon 8 Gen3 → Snapdragon 8 Gen4

AI features → New AI features

64MP OV64B → 50MP Sony LYTIA 600 3x Periscope

5400mAh → 6100mAh battery

Optical → Ultrasonic Fingerprint scanner

IP65 → IP69

Glass back → Glass & Ceramic

OxygenOS 14 → OxygenOS 15

4 OS updates → 5 or 6 OS updates