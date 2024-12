iPhone: Dark Mode aktivieren, deaktivieren und mehr

Der Dark Mode beim iPhone ist in vielen Situationen eine sinnvolle Wahl. Vor allem in lichtarmen Umgebungen, wie zum Beispiel in der Nacht oder in dunklen Räumen, schont der Dunkelmodus die Augen, da er die Helligkeit des Bildschirms reduziert und die Belastung der Augen verringert. Auch bei iPhones mit OLED-Displays kann der Dark Mode den Stromverbrauch senken, da schwarze Pixel auf OLED-Displays tatsächlich ausgeschaltet sind und der Bildschirm so weniger Energie verbraucht. Dies verlängert die Akkulaufzeit.

Viele Nutzer finden den Dark Mode auch ästhetisch ansprechender und moderner, da die dunklen Hintergründe die Farben von Bildern und Inhalten hervorheben und ein elegantes Design bieten. Auch die Lesbarkeit kann in bestimmten Anwendungen, wie zum Beispiel beim Lesen von E-Books oder beim Surfen im Internet, durch den Dunkelmodus verbessert werden, da der Kontrast zwischen Text und Hintergrund optimiert wird. In hellen Umgebungen kann der Dunkelmodus außerdem helfen, Blendung zu reduzieren, was das Arbeiten oder Lesen auf dem Bildschirm angenehmer macht.

Wir wollen hier zeigen, wie man den Modus nutzt und welche neuen Möglichkeiten es gibt.

So aktiviert und deaktiviert man den Dark Mode beim iPhone

Um den Dark Mode auf einem iPhone zu aktivieren oder zu deaktivieren, kannst du die folgenden Schritte befolgen:

Einstellungen öffnen: Gehe zu den Einstellungen deines iPhones. Anzeige & Helligkeit: Tippe auf Anzeige & Helligkeit. Thema auswählen: Du siehst die Optionen für Hell und Dunkel. Wähle Dunkel, um den Dark Mode zu aktivieren, oder Hell, um ihn zu deaktivieren.

Zusätzlich kannst du den Dark Mode auch über das Kontrollzentrum aktivieren:

Kontrollzentrum öffnen: Wische von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten (bei iPhones mit Face ID) oder von unten nach oben (bei iPhones mit Home-Button). Helligkeitseinstellungen: Halte das Helligkeitssymbol gedrückt, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen. Dunkelmodus aktivieren: Tippe auf das Symbol für den Dunkelmodus, um ihn ein- oder auszuschalten.

Die Dark Mode Icons auf dem iPhone einrichten

Dark Mode Icons sind spezielle Symbole, die für die Verwendung im Dunkelmodus optimiert sind und mit iOS 18 eingeführt wurden. Sie sind so gestaltet, dass sie auf dunklen Hintergründen gut sichtbar sind und eine angenehme Benutzererfahrung bieten. Hier sind einige Punkte, die du über Dark Mode Icons wissen solltest:

Sichtbarkeit : Dark Mode Icons sind in der Regel heller oder kontrastierender, um sich von dunklen Hintergründen abzuheben.

: Dark Mode Icons sind in der Regel heller oder kontrastierender, um sich von dunklen Hintergründen abzuheben. Ästhetik : Sie tragen zu einem einheitlichen und ansprechenden Design bei, wenn der Dunkelmodus aktiviert ist.

: Sie tragen zu einem einheitlichen und ansprechenden Design bei, wenn der Dunkelmodus aktiviert ist. Kompatibilität: Viele Apps und Systeme unterstützen Dark Mode Icons, um die Benutzeroberfläche im Dunkelmodus zu verbessern.

Um Dark Mode Icons auf deinem iPhone zu nutzen, musst du den Dunkelmodus aktivieren. Hier sind die Schritte:

Einstellungen öffnen: Gehe zu den Einstellungen deines iPhones. Anzeige & Helligkeit: Tippe auf Anzeige & Helligkeit. Dunkelmodus aktivieren: Wähle die Option Dunkel, um den Dunkelmodus zu aktivieren.

Sobald der Dunkelmodus aktiviert ist, werden die unterstützenden Apps und Systeme automatisch die entsprechenden Dark Mode Icons verwenden. So kannst du die Vorteile des Dunkelmodus voll ausschöpfen.

