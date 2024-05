Samsung Galaxy S24: Entwicklung von ONE UI 7 Firmware ist gestartet

Es wird wohl noch etwas dauern, bis One UI 7.0 für die Samsung Modelle zur Verfügung steht, aber Samsung hat nun offiziell mit der Arbeit an der neuen Version begonnen, denn auf den Testserver steht seit heute eine erste Version bereit. Unter den Build-Nummern S928BXXU2BXE2/S928BOXM2BXE2/S928BXXU2BXD4 wurde eine Firmware-Version mit One UI 7.0 hochgeladen.

Das ist bisher auch noch kein offizieller Beta-Test, sondern nur der erste Aufschlag in Sachen Entwicklung von One UI 7.0. Daher sind noch einige weitere Schritte notwendig, bis die Software offiziell zur Verfügung steht. Im nächsten Schritt wird Samsung wohl ein Beta-Programm für den Test der neuen Version bereit stellen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht und es ist auch nicht bekannt, wann genau der Beta-Test starten wird. Im Herbst wird es dann wohl eine finale Version mit Android 15 und One UI 7 geben und diese wird dann nach und nach für die jeweiligen Modelle verteilt.

Nur wenige Modelle für die One UI 7.0 Beta Version

Mit dem Beta-Programm testet Samsung die neuen Versionen teilweise bereits einige Monate vor dem Start und für One UI 7 wird es auch wieder so ein Beta-Programm geben. Man kann jetzt bereits abschätzen, welche der aktuellen Modelle daran teilnehmen können. Dies sind:

S24 Series

S23 Series

S22 (US & Korea)

Z Fold/Flip6

Z Fold/Flip5

A55/A35

Samsung hat dies leider noch nicht bestätigt, aber diese Liste basiert auf dem Beta-Programm im letzten Jahr und dürfte daher (mit den Updates auf die neuen Modelle) auch in diesem Jahr so genutzt werden.

Die finale Version werden aber noch einige weitere Smartphones bekommen. Beispielsweise wurden auch für das Samsung Galaxy S21 4 Android-Updates versprochen, so dass auch diese Geräte Android 15 und One UI 7 bekommen werden.

Zuletzt aktualisiert: 9. Mai 2024