VIVO und Zeiss vertiefen Partnerschaft

VIVO und Zeiss werden auch in den kommenden Jahren bei der Kameratechnik zusammenarbeiten. Beide Unternehmen haben eine erweiterte Vereinbarung zur Zusammenarbeit vereinbart und daher werden die Smartphone Topmodelle von VIVO auch in den kommenden Jahren mit Zeiss-Kameratechnik ausgestattet sein. In den VIVO Geräten ist also auch weiter deutsche Kameratechnik verbaut.

Zeiss schreibt selbst dazu:

Um ihre langfristigen Absichten zu bekräftigen und die Stärke ihrer Partnerschaft zu unterstreichen, haben vivo und ZEISS eine erweiterte Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet. Die Unterzeichnung ist gleichzeitig der Startschuss für ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen: Sie beinhaltet den gemeinsamen Anspruch, auch weiterhin gemeinsame Innovationen und optische Technologien zu entwickeln, die die Imaging-Lösungen der Zukunft maßgeblich voranbringen. Durch die vertiefte Zusammenarbeit soll ein maßgeblicher Beitrag zum weiteren Durchbruch auf dem Gebiet der mobilen Bildgebung, von klassischer Optik über Computational Imaging, geleistet werden. Darüber hinaus sollen auch weitere Entwicklungsfelder erarbeitet werden, wie beispielsweise im Bereich Health Imaging, um zahlreiche Möglichkeiten zukünftiger Imaging-Lösungen zu sondieren. Der Fokus der gemeinsamen Forschungsarbeit ist auf Anwenderinnen und Anwender und deren Bedürfnisse gerichtet. Beide Unternehmen streben ein langfristig und nachhaltig ausgerichtetes Innovations-Ökosystem an.

Leider gibt es nach wie vor keine VIVO Modelle in Deutschland. Der Shop des Unternehmens zeigt weiter nur die Offline-Meldung und auf Nachfrage konnte VIVO auch noch keinen Termin nennen, wann es eventuell wieder offiziell VIVO Smartphones für Deutschland gibt. Zeiss Kameras in VIVO Geräten sind daher ausgerechnet auf dem Heimatmarkt noch nicht wieder erhältlich.