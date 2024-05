WhatsApp: neues Design und Meta-KI

Die Android App und auch die iOS App von WhatsApp bekommen ein Update und damit wir das Design des Messenger deutlich angepasst. Es gibt nun nicht mehr den bekannten grünen Header von WhatsApp, sondern einen einfachen weißen Bereich und die Suche wurde direkt in die Seite integriert. Man muss nun also nicht mehr einen extra Button klicken, um die Suche zu aktivieren, sondern hat die Suchleiste direkt im Überblick.

Spannend ist dazu, dass man mit dieser Leiste auch direkt Zugriff auf die Meta KI bekommt und somit direkt Antworten auf Fragen erhalten kann. Das ist ein deutlicher Angriff auf Google, denn so müssen Nutzer gar nicht mehr zu Google wechseln, wenn sie Inhalte suchen oder Antworten möchten. Man kann davon ausgehen, dass hier die LLama KI von Meta genutzt wird.

Auch der Aktuelles-Reiter wurde überarbeitet und ähnelt nun sehr stark dem Überblick direkt in Facebook. WhatsApp scheint hier an die Facebook App angeglichen zu werden. Hier gibt es aber wohl noch keine Suchleiste.

Viele Nutzer dürften das neue Design bereits haben. Falls also WhatsApp anders aussieht, liegt es nicht an Problemen oder einem Hack, sondern an dem Update der App. Die neue KI Suche scheint aber bei deutschen Nutzern noch nicht online zu sein.

