Samsung Galaxy S25: KI Funktionen sollen den Energie-Verbrauch senken

Die neuen Samsung Galaxy S25 Modelle sollen die Gemini Nano 2 KI von Google bekommen und wahrscheinlich werden damit eine ganze Reihe von neuen Funktionen möglich. Unter anderem gibt es jetzt Hinweise, dass die KI in den Galaxy S25 auch die Akku-Laufzeit verlängern soll, in dem die KI in das System eingreift und unnötige Prozesse abschaltet und generell die Arbeitsweise optimiert. Die KI soll dabei lernen, was unnötig ist und dies selbst umsetzen.

Bei Gizmochina schreibt man dazu:

Ein neues Gerücht besagt, dass Samsung KI nutzen könnte, um die Akkulaufzeit der S25-Serie zu verbessern, ohne dass die physische Akkukapazität erhöht werden muss. KI-gestützte Technik zur Batterieoptimierung ist kein völlig neues Konzept. Der bestehende AI-Energiesparmodus von Samsung optimiert Hintergrundaufgaben basierend auf Benutzermustern. Das neueste Gerücht deutet jedoch auf einen neuen Ansatz zum Batteriesparen hin. Anstatt die CPU- und GPU-Leistung einzuschränken oder Hintergrundaufgaben zu optimieren, werden unnötige Hintergrundprozesse „eliminiert“, die Systemressourcen belasten, um die Akkulaufzeit zu verlängern. zu einer längeren Akkulaufzeit. Um ehrlich zu sein, scheint das nicht etwas zu sein, das eine starke KI erfordert, aber es könnte mehr dahinterstecken, als man auf den ersten Blick sieht. Gerüchten zufolge könnte dieses neue KI-System die Akkulaufzeit des Galaxy S25 Ultra um 5–10 % verlängern, was eine willkommene Verbesserung wäre.

Das würde bedeuten, dass die neue KI der Galaxy S25 Zugriff auf die Systemprozesse in den Modelle hat und damit wohl deutlich mehr Rechte bekommt als aktuell. Allerdings gibt es auch Hinweise, dass die S25 Serie mit einem größeren Display ausgestattet wird und daher der Verbrauch wohl sogar noch ansteigen könnte. Ob die KI das ausgleichen kann, muss sich erst noch zeigen.

Größerer Bildschirm für die Ultra-Modelle erwartet

Samsung wird in diesem Jahr das Display beim Samsung Galaxy S25 ultra etwas größer machen. Laut aktuellen wird Leaks wird das Display bei einer Diagonale von 6,9 Zoll liegen. Im letzten Jahr beim Samsung Galaxy S24 Ultra waren es noch 6,8 Zoll gewesen und damit werden die Geräte geringfügig kleiner. Das ist ein interessanter Schritt, denn bereits das Samsung Galaxy S20 ultra hatte eine Größe von 6,9 Zoll und damit kehrt das Unternehmen zu den Anfängen des neuen Designs der Modelle zurück.

Interessant ist dabei auch der Hinweis auf das flache Display. Samsung wird also wohl beim Samsung Galaxy S25 ultra auch in diesem Jahr nicht auf abgerundete Ränder setzen – Fans dieser Technik müssen also zu anderen Modellen greifen.

Generell größeres Display bei der S25-Serie erwartet

Der Trend bei den Smartphones scheint wieder zu etwas größeren Display zu geben. Apple wird wohl beim iPhone 16 auf größere Display setzen und auch für Samsung gibt es Hinweise, dass die Smartphones etwas mehr Bildschirm mitbringen werden. Konkret soll das Display bei der normalen Version 6,36 Zoll groß werden. In diesem Jahr haben die Modelle ein 6,2 Zoll Display.

Zuletzt aktualisiert: 10. Mai 2024