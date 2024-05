VERTU Ironflip: faltbares Smartphone ab 4.500 Dollar

Fast verpasst: Die Luxus-Marke VERTU ist auch in den Bereich der faltbaren Smartphones eingestiegen und bietet eine eigene Serie an. Die neuen Modelle werden unter dem Namen VERTU Ironflip vermarktet und stehen in verschiedenen Farben zur Auswahl. Der Preis für die neuen Geräte startet dabei bei 4.500 Dollar und reicht bis ca. 18.000 Dollar für die Topvariante des Vertu Ironflip. Die Smartphones toppen also die ohnehin bereits recht teuren faltbaren Geräte der anderen Hersteller nochmal um einige tausend Euro beim Anschaffungspreis.

Gold und Edelsteine sind aber nicht verbaut, sondern Vertu setzt eher auf ein eigenes Design und dazu einige Materialien wie eine Rückseite aus Krokodilleder. Im Vergleich zu den Modellen von Caviar wirkt das daher geradezu bescheiden.

Technische Daten:

Hauptbildschirm:

6,7″, 2790*1188 Auflösung,

Flexibles OLED, 1200nit Spitzenhelligkeit, 120Hz intelligente Bildwiederholfrequenz

Frontdisplay

1,43-Zoll-Rundgeröll,

466*466 Auflösung OLED, 326PPI Pixeldichte

Größe

Entfaltet: 170 x 75,5 x 8,29 mm

Faltung: 87,6 x 75,5 x 17,8 mm

Gewicht: 246g

Kamera

Hinten: 50 MP + 2 MP Weitwinkel, Vorne: 16 MP

12 GB RAM + 512 GB

Onboard-Speicher + 10T verteilter Speicher

Snapdragon 8 Gen 2,

Sicherheitschip

4310 mAh, 65 W Schnellladung

Kommunikation

globale Band

Seitlicher Fingerabdruck,

zwei Lautsprecher, Hi-Fi, Bluetooth 5.3, USB 3.2, GPS, NFC.

Weitere Funktionen:

Fingerabdrucksensor

Gesichtserkennung

Dual-SIM

Unterstützung für microSD-Karten

Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP68

Verfügbarkeit: Das Vertu Ironflip ist in Deutschland nur über autorisierte Vertu-Händler erhältlich.