Überraschung: das meistverkaufte faltbare Smartphone in Westeuropa ist KEIN Samsung

Samsung war lange Zeit Marktführer im Bereich der faltbaren Smartphones und hat diesen Markt dominiert – nicht nur in Europa. Die neusten Zahlen von Canalys zu den Verkaufszahlen in Westeuropa zeigen aber, dass die Konkurrenz nicht nur aufgeholt hat, sondern Samsung im ersten Quartal 2024 sogar überholt wurde.

Konkret hat sich das Honor Magic V2 in den ersten drei Monaten 2024 am besten im Bereich der Foldables in Westeuropa verkauft und hat damit Samsung in diesem wichtigen Markt den Rang abgelaufen. Das kommt nicht ganz unerwartet denn das V2 hatte einige wichtige Vorteile:

die Modelle sind nur knapp 1cm dick und lassen die Fold-Modelle von Samsung daher ziemlich klobig aussehen

das Honor Magic V2 wurde und wird mit deutlichem Rabatt angeboten – man bekommt die Modelle als billiger als das Z Fold 5 von Samsung und inzwischen ist auch der Preis ein wichtiges Kaufargument geworden

Alles in allem hat sich das Magie V2 damit im ersten Quartal in Europa am besten verkauft und wahrscheinlich wird dies auch im zweiten Quartal so weiter gehen.

Die Analysten von Counterpoint schreiben dazu:

Im Gegensatz zu Huaweis Fokus auf den chinesischen Markt haben HONOR und Motorola auch in Überseemärkten ein erhebliches Auslieferungswachstum erzielt. Der weltweite Marktanteil von HONOR bei faltbaren Geräten stieg von 3 % vor einem Jahr auf 12 % im ersten Quartal 2024 und ist damit der drittgrößte Anbieter. Seine Auslieferungen außerhalb Chinas stiegen von einer kleinen Basis aus massiv an, angetrieben durch das schlankste aufklappbare Buchmodell, das HONOR Magic V2, das im ersten Quartal 2024 zum meistausgelieferten faltbaren Telefon in Westeuropa wurde. In ähnlicher Weise erhöhte Motorola seinen globalen Marktanteil auf 11 % auf Platz vier, wobei der Razr 40 (auch bekannt als Razr 2023) zum Topmodell in Nordamerika wird. Wir haben außerdem festgestellt, dass im ersten Quartal 2024 faltbare Smartphones in Buchform 55 % der weltweiten Lieferungen auf dem Markt für faltbare Geräte ausmachten und damit erstmals seit 2021, als der Markt für faltbare Smartphones nach der Veröffentlichung des Samsung Galaxy Z ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnete, den Klapp-Smartphone-Markt übertrafen Flip 3. Der hauptsächlich von Samsung angeführte Clamshell-Markt erfreut sich aufgrund seiner günstigeren Preise seit jeher großer Beliebtheit, mit Ausnahme des chinesischen Marktes für faltbare Geräte. Doch während chinesische OEMs wie Huawei, HONOR, OnePlus und vivo seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres kontinuierlich neue buchartige Produkte auf den Markt bringen, hat sich das Wachstum im Clamshell-Segment von Samsung verlangsamt, was in diesem Quartal zu einer Umkehr zwischen den beliebten Typen führte .

Honor Magic V2 RSR

Der Druck auf Samsung, bei der 6er Serie der Foldables einiges besser zu machen, ist damit groß und es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen hier angemessen reagieren kann.

