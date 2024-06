OnePlus startet nicht mehr: die Lösungsmöglichkeiten gibt es

OnePlus bietet seit Anfang an vergleichsweise zuverlässige Geräte an. In Verbindung mit dem Android Betriebssystem gibt es eher selten Probleme mit den Smartphones. Ab und an treten aber natürlich auch bei OnePlus (und auch bei OnePlus Nord, den OnePlus Ace Modelle und auch den Lite Varianten) Probleme auf.

In Online-Foren und Communities berichten einige Nutzer von Problemen mit schwarzen Bildschirmen und Startproblemen bei ihren OnePlus-Geräten. Die genauen Ursachen können jedoch vielfältig sein und von Hardwaredefekten über Softwareprobleme bis hin zu Benutzerfehlern reichen. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jedes OnePlus-Smartphone von diesen Problemen betroffen ist und die allgemeine Zuverlässigkeit der Geräte im Allgemeinen gut ist.

Falls jemand mit solchen Problemen zu kämpfen hat, wollen wir hier zeigen, was man tun kann und wie man selbst die Modelle wieder zu Laufen bekommt ohne direkt in die Werkstatt zu müssen.

Woran kann es liegen, wenn ein OnePlus nicht mehr startet?

Wenn ein OnePlus-Smartphone nicht mehr startet und der Bildschirm schwarz bleibt, kann dies verschiedene Ursachen haben:

Hardwareprobleme:

Defekter Akku: Ein leerer oder defekter Akku kann verhindern, dass das Smartphone eingeschaltet wird.

Softwareprobleme:

Softwarefehler: Ein Fehler in der System-Software kann das Starten des Smartphones verhindern.

Andere Ursachen:

Tastenproblem: Ein defekter Power-Button oder eine andere Taste kann verhindern, dass das Smartphone eingeschaltet wird.

Wie bekommt man ein OnePlus wieder zum Laufen?

Bevor Sie Ihr OnePlus-Smartphone zur Reparatur einschicken, können Sie einige Schritte zur Fehlersuche ausführen:

Laden Sie das Smartphone auf: Schließen Sie das Smartphone an ein Ladegerät an und lassen Sie es mindestens 30 Minuten lang laden. Versuchen Sie dann, es einzuschalten.

Wenn Sie alle diese Schritte ausprobiert haben und Ihr OnePlus-Smartphone immer noch nicht startet, müssen Sie es wahrscheinlich zur Reparatur einschicken.

Werkseinstellungen bei OnePlus

Um ein OnePlus-Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Allerdings erfordert die erste Variante ein aktives Gerät und ist daher in diesem Fall wohl keine Option.

1. Über das Einstellungsmenü:

Dies ist die einfachste Methode und kann in den meisten Fällen verwendet werden:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem OnePlus-Smartphone.

auf Ihrem OnePlus-Smartphone. Tippen Sie auf System .

. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf System zurücksetzen .

. Tippen Sie auf Alle Daten löschen (Werkseinstellungen wiederherstellen) .

. Lesen Sie die Warnung sorgfältig durch und tippen Sie dann auf Telefon zurücksetzen .

. Geben Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Tippen Sie erneut auf Alles löschen, um den Vorgang zu bestätigen.

2. Über den Wiederherstellungsmodus:

Diese Methode kann verwendet werden, wenn Sie Ihr Smartphone nicht über das Einstellungsmenü zurücksetzen können, z. B. wenn der Bildschirm schwarz bleibt. Sollte man erst gar nicht in den Wiederherstellungsmodus kommen, bleibt wohl generell nur der Weg in die Fachwerkstatt.

So setzen Sie Ihr OnePlus-Smartphone über den Wiederherstellungsmodus auf die Werkseinstellungen zurück:

Schalten Sie Ihr Smartphone aus.

Halten Sie die Power-Taste und die Lautstärketaste abwärts gleichzeitig gedrückt, bis das OnePlus-Logo angezeigt wird.

und die gleichzeitig gedrückt, bis das OnePlus-Logo angezeigt wird. Lassen Sie die Tasten los und tippen Sie sofort auf Volume Down , um den Wiederherstellungsmodus zu öffnen.

, um den Wiederherstellungsmodus zu öffnen. Wählen Sie im Wiederherstellungsmenü Englisch als Sprache.

als Sprache. Wählen Sie Wipe data and cache .

. Tippen Sie auf Yes to confirm.

to confirm. Wählen Sie Wipe all data und tippen Sie dann auf Yes to confirm.

und tippen Sie dann auf to confirm. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie Reboot system now.

Hinweis:

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Ihre Daten auf dem Smartphone gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten vor dem Zurücksetzen sichern.

Die Verfügbarkeit und die Methode zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen können je nach OnePlus-Modell variieren. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, die OnePlus Screenshot App aus dem Google Play Store herunterzuladen und zu installieren, um Scrollshots zu erstellen.

Zuletzt aktualisiert: 8. Juni 2024