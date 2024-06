Leica LUX: neue Foto-App für iPhone und iPad

Leica ist im Smartphone Bereich derzeit vor allem von Xiaomi bekannt, weil das Unternehmen die Kamera-Technik für die Xiaomi Topmodelle liefert. Nun will das Unternehmen aber auch Lösungen für iOS Systeme anbieten und hat daher mit Leica LUX eine eigene App vorgestellt, die Leica-Feeling auch auf die aktuellen iPhone und iPad Geräte bringt.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die Leica Camera AG stellt heute die App Leica LUX vor, eine professionelle Kamera-App, die den ikonischen Leica Look auf das iPhone bringt. Leica LUX ermöglicht es, in die Welt der Leica Fotografie und Objektive einzutauchen und die Leica Looks mit ihrer unverwechselbaren Bildästhetik erstmals auch mit einem iPhone zu erzeugen. Die App richtet sich sowohl an erfahrene Fotograf*innen als auch Einsteiger*innen für spontane Schnappschüsse bis hin zu künstlerischen Fotos.

Mit Leica LUX können Nutzer*innen mit bekannten Leica Objektiven experimentieren, ohne eine physische Kamera in den Händen zu halten. Im „Aperture-Mode“ können iPhone-Fotograf*innen Bilder im Stil verschiedener klassischer Leica Objektive aufnehmen, darunter das Summilux-M 28 f/1.4 ASPH und das Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.