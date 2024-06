Apple Vision Pro kommt Ende Juni nach Deutschland

Apple hat auf dem WWDC 2024 angekündigt, dass die Vision Pro endlich auch nach Deutschland kommt. Ab 28. Juni kann man das Headset auch offiziell in Deutschland vorbestellen und ab dem 12. Juli werden die Modelle dann ausgeliefert und gehen offiziell in den Handel. Der Preis startet dabei bei sportlichen 3.999 Euro – die Apple Vision Pro dürfte daher auch in Deutschland eher die Ausnahme sein.

Apple schreibt zum Zeitplan:

Apple hat heute angekündigt, die Apple Vision Pro in weiteren Ländern und Regionen auf den Markt zu bringen. Vorbestellungen für Festlandchina, Hongkong, Japan und Singapur sind ab kommendem Donnerstag, 13. Juni um 18 Uhr PT möglich, und die Apple Vision Pro wird ab Freitag, 28. Juni verfügbar sein. Kund:innen in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Kanada können Vision Pro ab Freitag, 28. Juni um 5 Uhr PT vorbestellen, und sie wird ab Freitag, 12. Juli verfügbar sein. Die Vision Pro verbindet digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Welt, um beeindruckende räumliche Erlebnisse zu schaffen, die die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, zusammenarbeiten, kommunizieren, Erinnerungen erleben, Unterhaltung genießen und vieles mehr.

Was kann das Apple Vision Pro Headset?

Apple Vision Pro ist ein Mixed-Reality-Headset, das von Apple entwickelt wurde und am 5. Juni 2023 auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) angekündigt wurde. Es wurde am 2. Februar 2024 in den USA auf den Markt gebracht.

Die Apple Vision Pro kann sowohl als Virtual-Reality-Headset (VR) als auch als Augmented-Reality-Headset (AR) verwendet werden. Sie verfügt über ein hochmodernes Display, leistungsstarke Prozessoren und mehrere Sensoren, die eine realistische und immersive Nutzererfahrung ermöglichen.

Zu den wichtigsten Funktionen der Apple Vision Pro gehören:

Ein gebogener Laminatglas-Display mit hoher Auflösung und HDR-Unterstützung.

mit hoher Auflösung und HDR-Unterstützung. Ein Aluminiumrahmen mit einer flexiblen Polsterung für hohen Tragekomfort.

mit einer flexiblen Polsterung für hohen Tragekomfort. Ein abnehmbares und verstellbares Kopfband .

. Fünf Sensoren , darunter ein LiDAR-Scanner, drei Gyroskope, drei Beschleunigungsmesser und ein Umgebungslichtsensor.

, darunter ein LiDAR-Scanner, drei Gyroskope, drei Beschleunigungsmesser und ein Umgebungslichtsensor. Sechs Mikrofone für eine geräuschunterdrückende Spracherfassung.

für eine geräuschunterdrückende Spracherfassung. Zwölf Kameras, darunter zwei nach vorne gerichtete Kameras für AR, zwei nach hinten gerichtete Kameras für 3D-Tracking und acht Kameras für Augen- und Gesichtsverfolgung.

Die Apple Vision Pro kann für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, darunter:

Gaming: Die Apple Vision Pro bietet eine immersive Gaming-Erfahrung, die mit Konsolen und PCs mithalten kann.

Die Apple Vision Pro bietet eine immersive Gaming-Erfahrung, die mit Konsolen und PCs mithalten kann. Produktivität: Die Apple Vision Pro kann verwendet werden, um virtuelle Workspaces zu erstellen, Dokumente in 3D anzuzeigen und mit Kollegen in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Die Apple Vision Pro kann verwendet werden, um virtuelle Workspaces zu erstellen, Dokumente in 3D anzuzeigen und mit Kollegen in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Kreativität: Die Apple Vision Pro kann verwendet werden, um 3D-Modelle zu erstellen, Videos zu bearbeiten und Musik zu komponieren.

Die Apple Vision Pro kann verwendet werden, um 3D-Modelle zu erstellen, Videos zu bearbeiten und Musik zu komponieren. Bildung: Die Apple Vision Pro kann verwendet werden, um virtuelle Exkursionen zu unternehmen, komplexe Konzepte zu visualisieren und Schülern in einer immersiven Umgebung zu lernen.

Die Apple Vision Pro kann verwendet werden, um virtuelle Exkursionen zu unternehmen, komplexe Konzepte zu visualisieren und Schülern in einer immersiven Umgebung zu lernen. Soziales: Die Apple Vision Pro kann verwendet werden, um mit Freunden und Familie in virtuellen Räumen in Kontakt zu treten, Spiele zu spielen und gemeinsame Erlebnisse zu haben.

Die Apple Vision Pro ist ein innovatives neues Produkt, das die Art und Weise, wie wir mit Computern interagieren, verändern könnte. Sie hat das Potenzial, neue Branchen zu erschließen und unser Leben in vielerlei Hinsicht zu verbessern.