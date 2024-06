Honor 200 Serie startet in Deutschland ab 599 Euro

Honor bringt die Modelle der Honor 200 Serie auch nach Deutschland und bietet ab sofort das Honor 200 und das Honor 200 pro auch im deutschen Handel an.

„Wir freuen uns, mit der HONOR 200 Serie die perfekte Verschmelzung von Kunst und Technologie nach Europa zu bringen, die es jedem ermöglicht, jederzeit Porträts in Studioqualität aufzunehmen“, sagt Tony Ran, Präsident von HONOR Europe. „Bisher war ein Porträt in Studioqualität für viele unerreichbar, jetzt setzt die HONOR 200 Serie einen neuen Standard in der Porträtfotografie mit dem Smartphone, mit einem professionellen Studio im Taschenformat. Diese beispiellose Errungenschaft in der KI-Technologie ist nicht nur ein Beleg für unsere Innovationskraft, sondern unterstreicht auch unser stetiges Streben nach Höchstleistungen, um die Grenzen der mobilen Fotografie nach oben zu verschieben.“

Das Honor 200 bietet in zwei Varianten, Honor 200 und Honor 200 Pro, folgende Funktionen:

Gemeinsamkeiten:

Display: 6,7 Zoll großes OLED-Display mit 2.700 x 1.224 Pixel Auflösung und 120Hz Bildwiederholrate

6,7 Zoll großes OLED-Display mit 2.700 x 1.224 Pixel Auflösung und 120Hz Bildwiederholrate Prozessor: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G Speicher: 8GB oder 12GB RAM, 256GB oder 512GB UFS 3.1 Speicher

8GB oder 12GB RAM, 256GB oder 512GB UFS 3.1 Speicher Betriebssystem: Android 12 mit Magic UI 7

Android 12 mit Magic UI 7 Akku: 5200mAh Akku mit 66W kabelgebundenen Laden

5200mAh Akku mit 66W kabelgebundenen Laden Rückseitige Kamera: 50MP Hauptkamera (Sony IMX906) mit f/1.75 Blende, 8MP Ultraweitwinkelkamera mit f/2.2 Blende, 2MP Makrokamera mit f/2.4 Blende

50MP Hauptkamera (Sony IMX906) mit f/1.75 Blende, 8MP Ultraweitwinkelkamera mit f/2.2 Blende, 2MP Makrokamera mit f/2.4 Blende Frontkamera: 50MP Selfie-Kamera mit f/2.1 Blende

50MP Selfie-Kamera mit f/2.1 Blende Weitere Funktionen: Dual-SIM, 5G-Konnektivität, WLAN 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0, Seitensensor für Fingerabdrücke

Unterschiede:

Honor 200 Pro: Zweite 50MP Frontkamera für Weitwinkel-Selfies Kabelloses Laden (10W) Glänzendes Finish in den Farben Schwarz, Weiß und Cyan

Honor 200: Mattes Finish in den Farben Schwarz und Grün



Das HONOR 200 Pro, mit einem eleganten, von der Natur inspirierten Design, ist in den Farben Ocean Cyan (exklusiv im HONOR Shop), Moonlight White und Schwarz für 799 Euro (UVP) erhältlich. Das HONOR 200 wird in Emerald Green, Moonlight White und Schwarz angeboten, wobei die Speichervariante 8+256 GB für 599 Euro (UVP) und 12+512 GB für 649 Euro (UVP) zu haben ist. Käufer des HONOR 200 Pro können mit dem Code A200RLYBRD einen Rabatt von 150 Euro im HONOR Shop erhalten.

Daneben gibt es auch noch das neue Honor 200 lite, das technisch deutlich abgespeckt wurde und mit den nprmalen Versionen daher wenig zu tun hat. Dafür liegt der Preis für die Modelle auch nur bei 329,90 Euro.