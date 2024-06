Überraschung bei HTC: neues Smartphone angekündigt

HTC hat in letzter Zeit eher wenige Smartphones auf den Markt gebracht, sondern sich eher auf den Headset Bereich konzentriert. Nun hat das Unternehmen aber mit dem HTC U24 pro ein neues Mittelklasse-Modell angekündigt, dass ab 24. Juni vorbestellt werden kann.

Charles Huang, Senior Vice President of Global Sales and Marketing bei HTC, sagt: „Mit den Fortschritten in der XR-Technologie ist die Welt, auf die Menschen über Smartphones zugreifen können, nicht mehr auf die physische Welt beschränkt. HTC setzt sich dafür ein, das Konzept der Verschmelzung von Realität und Virtualität in einen bereichernden, interaktiven Lebensstil zu integrieren und ein offenes und vielfältiges XR-Ökosystem aufzubauen, um Innovationsstandards der Branche voranzutreiben.

Gemäß dem Leitspruch der U-Serie „Designed for you“ liefert das HTC U24 pro mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ein exzellentes Spielerlebnis und effizientes Multitasking. Der Prozessor zeichnet sich durch gesteigerte CPU- und GPU-Leistung, fortgeschrittene KI-Fähigkeiten und verbesserte Energieeffizienz aus.

Mit einem 4.600 mAh Akku und hervorragender Energieeffizienz ermöglicht das HTC U24 pro eine langanhaltende Nutzung ohne Unterbrechung. Das zugehörige 60W Fast-Charging-Kit bietet Unterstützung für kabelloses Laden und Reverse Charging.

Das HTC U24 pro ist mit der IP67-Klassifizierung für Wasser- und Staubschutz, einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, verbesserter Kratzfestigkeit und gesteigerter Stoßfestigkeit durch Gorilla® Glass Victus® besonders für intensive Nutzer geeignet. Es besitzt außerdem einen im Display integrierten Fingerabdrucksensor.

Die Vorbestellung beginnt am 24. Juni 2024 auf HTC.com zu einem Preis von 549 EUR.