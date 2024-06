Offiziell: Samsung Galaxy Watch FE startet ab 219 Euro

Samsung hat ganz ohne Event die neue Samsung Galaxy Watch FE vorgestellt und biete damit zum ersten Mal eine etwas günstigere Variante der Galaxy Watch an. Leider wurde noch kein genauer Termin genannt, ab wann die neue Smartwatch im Handel sein wird. Samsung schreibt hier nur von Sommer 2024 – es kann also unter Umständen auch noch einige Wochen dauern, bis man die neue Uhr wird kaufen können. Dabei gibt es wieder eine Variante ohne eigenes Simkarten und eine Galaxy Watch FE LTE, die eine eSIM mitbringt und daher auch ohne ein Smartphones ins Netz gehen kann.

Samsung schreibt zur Technik:

Ausgestattet mit dem fortschrittlichen BioActive Sensor von Samsung bietet die

Samsung Galaxy Watch FE leistungsstarke Fitness- und Wellness-Funktionen, die Nutzer*innen rund um die Uhr personalisierte und umsetzbare Tipps liefern. Um einen besseren Schlaf zu fördern, gibt es bei der Galaxy Watch FE eine Vielzahl fortschrittlicher Schlaf-Tracking-Funktionen3, von der Überwachung des Schlafverhaltens bis hin zum Schlafcoaching4 und Tipps zu einer schlaffreundlichen Umgebung5. Darüber hinaus können Nutzer*innen ihre Gesundheit mit einer Reihe von Funktionen überwachen, beispielsweise durch die Samsung Health Monitor App oder indem der Blutdruck6 gemessen und ein EKG7 erstellt werden. Nutzer*innen können mehr als 100 verschiedene Trainingseinheiten und Fortschritte direkt am Handgelenk verfolgen. Für Läufer*innen hilft die erweiterte Laufanalyse nicht nur zum Tracking der Gesamtleistung, um die Effizienz zu erhöhen, sondern bietet ebenfalls Einblicke und Anleitungen, um Verletzungen vorzubeugen. Die personalisierte Herzfrequenzzone8 unterstützt Nutzer*innen dabei, die Laufziele auf Grundlage der körperlichen Fähigkeiten festzulegen. Die Funktion des Messens der Körperzusammensetzung9 liefert Körper- und Fitnessdaten als Indikatoren, um Fortschritte zu verfolgen. Zusätzlich erhalten Nutzer*innen auf Wunsch motivierende Nachrichten in Pausen, um sich weiterhin zu verbessern.

In Deutschland ist die Samsung Galaxy Watch FE in den Farben Schwarz, Silber und Pink Gold zum Preis von 219 € erhältlich. Für die LTE-Version fallen 269 € an. Die Galaxy Watch FE wird im Sommer verfügbar sein.

Zuletzt aktualisiert: 14. Juni 2024