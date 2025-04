motorola edge 60 Fusion: Moto AI auch für die Mittelklasse

Motorola verstärkt die Mittelklasse bei den eigenen Modellen und bringt mit dem motorola edge 60 fusion ein Gerät im Preisbereich von 329,99 Euro auf den Markt. Die Smartphones sind ab sofort zu bekommen und sie bringen Moto AI mit. Die KI Engine von Motorola ist damit auch auf Deutsch zu haben und sogar zu einem sehr günstigen Preis.

Motorola schreibt selbst zu den neuen Modellen:

Das motorola edge 60 fusion liefert mit seiner 50- MP-Sony LYTIA™-Kamera atemberaubende Fotos. Gleichzeitig liegt es mit seinem präzise gefertigtem Quad-Curve-Design besonders angenehm und komfortabel in der Hand. Moto AI verbessert dein Smartphone und passt sich deinen Bedürfnissen an. Von perfekten Fotos bis hin zu intelligenten Benachrichtigungen – es setzt Prioritäten bei Updates, passt sich deinem Stil an und arbeitet unauffällig im Hintergrund, um jeden Moment einfacher, intuitiver und persönlicher zu machen.