Apple: „Pay Later“-Programm wird eingestellt

Apple Inc. beendet sein „Pay Later“-Programm, welches Kunden die Möglichkeit bot, Einkäufe in Raten zu bezahlen mit iOS 18, und zieht sich somit aus dem bisherigen Bestreben zurück, mehr Finanzdienstleistungen selbst anzubieten. Damit wird es diesen Dienst auch in Deutschland nicht mehr geben.

Das Unternehmen teilte am Montag mit, dass es keine Kredite mehr für das Apple Pay Later Angebot bereitstellt, was es Benutzern erlaubte, Käufe bis zu einem Wert von 1.000 US-Dollar in vier Raten zu begleichen. Der Schritt erfolgte nach der Ankündigung, dass Dienste von Drittanbietern, wie Affirm Holdings Inc. und Citigroup Inc., in die bevorstehende iOS 18-Software integriert werden.

„Ab Ende dieses Jahres können Benutzer auf der ganzen Welt auf Ratenkredite zugreifen, die über Kredit- und Debitkarten sowie von Kreditgebern angeboten werden, wenn sie mit Apple Pay bezahlen“, sagte ein Sprecher in einer Erklärung. „Mit der Einführung dieses neuen globalen Ratenkreditangebots werden wir Apple Pay Later in den USA nicht mehr anbieten.“

Apple startete letztes Jahr in den USA sein Pay Later-Programm über eine eigene Plattform. Zum ersten Mal vergab das Unternehmen selbst Kredite an Kunden durch eine neu gegründete Tochtergesellschaft. Für die Abwicklung des Prozesses war Apple jedoch weiterhin auf die Goldman Sachs Group Inc. und MasterCard Inc. angewiesen.

Die neuen Dienste von iOS 18 werden weltweit über die Apple Pay-Plattform zugänglich sein. Benutzer mit laufenden Krediten können diese auch künftig in der Wallet-App verwalten, so Apple.

„Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unseren Benutzern Zugang zu einfachen, sicheren und privaten Zahlungsoptionen mit Apple Pay zu bieten, und diese Lösung wird es uns ermöglichen, in Zusammenarbeit mit Apple Pay flexible Zahlungen für mehr Benutzer an mehr Orten auf der ganzen Welt anzubieten.“ ermöglicht Banken und Kreditgebern“, sagte das Unternehmen.

Zuletzt aktualisiert: 18. Juni 2024