ASUS Zenfone 11 ultra bekommt grüne Version

Das ASUS Zenfone 11 ultra bekommt eine neue Farbvariante. Unter dem Namen Verdure Green kann man die Modelle nun auch als grüne Version kaufen. Technisch hat sich dagegen nichts geändert. Die Daten sind gleich geblieben nur das Äußere der Modelle wurde aufgebessert.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

ASUS kündigte heute Verdure Green an, eine neue Farboption für die Zenfone 11 Ultra-Reihe, die eine Hommage an das kräftige Grün des New Yorker Central Parks ist – eine Oase der Ruhe in einer geschäftigen Stadt. Dieser neue Farbton bietet Nutzern einen Hauch von Gelassenheit, wo auch immer sie hingehen.

Die Verdure Green-Variante baut auf dem innovativen Erbe des Zenfone 11 Ultra auf und behält alle charakteristischen Merkmale bei, die Nutzer zu schätzen gelernt haben. Die Verdure Green-Variante behält das Design des Zenfone 11 Ultra bei, wobei sowohl das aktualisierte, mit Aluminium umrahmte und mit glänzendem Glas abgedeckte Triple-Lens-Kameramodul als auch die Rückabdeckung elegant in derselben fesselnden Farbe gehalten sind. Diese harmonische Designästhetik sorgt für ein optisch ansprechendes Gerät, das sich von der Masse abhebt. Darüber hinaus bietet die trendige grüne Farbgebung den Nutzern eine zeitgemäße Option, die dem modernen Stilgefühl entspricht.