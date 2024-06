Sim24 startet unbegrenztes Datenvolumen für 29,99 Euro monatlich

Drillisch steigt nun auch in den Bereich des unbegrenztes Datenvolumens ein und bietet bei der ersten Marke einen Tarif an, der kein Datenlimit mehr hat. Dabei gibt es bei Sim24 dieses Tarif aktuell für 29,99 Euro und damit deutlich unter den Angeboten von beispielsweise O2 oder Vodafone in diesem Bereich. Allerdings gibt es auch hier das unbegrenzte Datenvolumen nur auf Zuteilung. Man hat monatlich 50 GB zur Verfügung kann danach jeweils 2 GB kostenlos nachbuchen. Das kennt man bereits vom O2 Mobile Unlimited on Demand Tarif.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Pro Monat steht Deinen Usern unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung.

Und so funktioniert’s: Nach Verbrauch der ersten 50 GB kann sich Deine Community beliebig oft in 2 GB-Schritten zusätzliches Datenvolumen nachbuchen. Ganz einfach per Klick online in ihrer Servicewelt. Deine User erhalten rechtzeitig vor Verbrauch des Datenvolumens einen Hinweis bzgl. der Nachbuchung.



In der Regel bietet sim24 Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz und im 4G-Netz. Damit sind die Unlimited Tarife genau so schnell wie die anderen Angebote mit Datenlimit. Den vollen Speed des 5G Netzes bietet die Marke daher nicht.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies die maximalen Geschwindigkeiten sind. Die tatsächliche Geschwindigkeit, die Sie erreichen, kann je nach Netzauslastung, Standort und Endgerät variieren.

Folgende Faktoren können die Geschwindigkeit beeinflussen:

Netzauslastung: Wenn das Netz stark ausgelastet ist, kann die Geschwindigkeit sinken.

Standort: In Ballungsgebieten ist die Geschwindigkeit in der Regel höher als in ländlichen Gebieten.

Endgerät: Ältere Geräte können die maximale Geschwindigkeit des Netzes möglicherweise nicht erreichen.

Zuletzt aktualisiert: 18. Juni 2024