Android 15: nächste Meilenstein mit Beta3-Version erreicht

Google hat die Android 15 Beta 3 Version veröffentlicht und damit die Plattformstabilität erreicht. Das ist ein neuer Meilenstein hin zur Veröffentlichung einer finalen Variante, denn damit ist die Entwicklung der API und der App-Steuerungen abgeschlossen und Entwickler können nun starten, die Drittangebote auf Android 15 zu optimieren.

Google schreibt selbst dazu:

Die heutige Veröffentlichung von Android 15 Beta 3 bringt Android 15 auf Plattformstabilität, was bedeutet, dass die Entwickler-APIs und alle App-bezogenen Verhaltensweisen nun endgültig sind und Sie sie überprüfen und in Ihre Apps integrieren können, und Apps, die auf Android 15 ausgerichtet sind, können in Google Play verfügbar gemacht werden . Vielen Dank für Ihr kontinuierliches Feedback, das uns zu diesem Meilenstein verholfen hat.

Mit Android 15 setzen wir unsere Arbeit fort, um eine Plattform zu schaffen, die Ihnen hilft, Ihre Produktivität zu verbessern und Ihnen gleichzeitig neue Möglichkeiten bietet, erstklassige Medien- und KI-Erlebnisse zu produzieren, Geräteformfaktoren zu nutzen, die Auswirkungen auf den Akku zu minimieren, die reibungslose App-Leistung zu maximieren und die Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer zu schützen. Alles auf den unterschiedlichsten Geräten.