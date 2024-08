Pixel 9: Preise starten ab 899 Euro

Google hat die neue Pixel 9 Serie vorgestellt und es gibt vergleichsweise wenig Überraschungen. Die meistens technischen Daten und auch das Design waren bereits bekannt und auch das Pixel 9 pro XL als dritte Version der Pixel Modelle war bereits so erwartet wurden. Unklar waren bisher noch die Preise und diese sehen für Deutschland offiziell so aus:

Pixel 9 ab 899 Euro

Pixel 9 pro ab 1099 Euro

Pixel 9 pro XL ab 1199 Euro

Mit mehr Speicher steigen die Preise noch weiter an.

Die Vorbestellungen für die neuen Smartphones sind dabei bereits gestartet und man bekommt aktuell direkt von Google gleich mehrere Sonderaktionen zum Start. Zum einen gibt es wie angekündigt das kostenlose Speicherupgrade auf die nächsthöhere Speicherversion und dazu gibt Google 200 Euro Bonus auf den Wert von Altgeräten, wenn man diese für ein neues Pixel 9 in Zahlung gibt.

Die Sonderaktionen zur Vorbestellung laufen bis 5. September. Danach können die Pixel 9 in allen Versionen wohl direkt im Handel gekauft werden.

Doppelter Speicher als Aktion zum Start

Die neue Google Pixel 9 Serie wird in wenigen Tagen starten und es gibt bereits Hinweise, was Google zum Start geplant hat. In der Vorbesteller-Phase der Smartphones wird es wohl ein kostenloses Speicherupgrade geben. Roland Quandt hat die Aktion aus UK bereits geleakt und man kann davon ausgehen, dass diese Sonderaktion auch so in Deutschland umgesetzt wird. Dies gilt für alle Modelle der neuen Serie:

Pixel 9

Pixel 9 pro

Pixel 9 pro XL

Pixel 9 pro Fold

Bei allen Versionen gibt es zum Start die Variante mit 256 GB internen Speicher zum Preis der 128 GB Version und bei den größeren Modellen kann man auch die Version mit 512 GB und 1 TB Speicher zum Preis der jeweils kleineren Speicherstufe bekommen.

Pixel 9: neuer Ultraschall-Fingerabdruckscanner soll kommen

Google wird bei Pixel 9 wohl endlich auf neue Ultraschall-Technik beim Fingerabdruck-Scanner setzen und laut Android Authority den neuen Qualcomm’s 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) Scanner in den Smartphones einbauen. Bisher gab es immer wieder Kritik an der Fingerabdruck Erkennung bei den Pixel Modellen, weil diese langsame Technik verbaut hatten und auch die Erkennungsrate nicht gut war. Das könnte sich mit den Pixel 9 ändern.

Der Qualcomm 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) ist ein Ultraschall-Fingerabdruckscanner der neuesten Generation, der in Smartphones und anderen Geräten eingesetzt wird. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem 3D Sonic Gen 1, bietet er mehrere Verbesserungen:

Größere Scanfläche: Die Scanfläche ist um 77% auf 64 mm² vergrößert worden. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Finger an mehr Stellen auf dem Display platzieren können, um Ihr Gerät zu entsperren.

Schnellere Erkennungsgeschwindigkeit: Qualcomm behauptet, dass der 3D Sonic Gen 2 50% schneller ist als der Gen 1. Dies bedeutet, dass Ihr Gerät Ihr Fingerabdruck schneller erkennen und entsperren kann.

Erhöhte Genauigkeit: Der 3D Sonic Gen 2 erfasst 1,7-mal mehr biometrische Daten als der Gen 1. Dies soll die Genauigkeit der Fingerabdruckerkennung verbessern und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringern.

Verbesserte Sicherheit: Der 3D Sonic Gen 2 verwendet 3D-Ultraschallwellen, um ein detailliertes Bild Ihres Fingerabdrucks zu erstellen. Dies ist sicherer als optische Fingerabdruckscanner, die mit Licht arbeiten, da es schwieriger ist, das Ultraschallbild zu fälschen.

Weitere Vorteile:

Funktioniert bei allen Lichtverhältnissen: Der 3D Sonic Gen 2 funktioniert auch bei schwachem Licht oder in völliger Dunkelheit.

Der 3D Sonic Gen 2 funktioniert auch bei schwachem Licht oder in völliger Dunkelheit. Wasserdicht: Der 3D Sonic Gen 2 ist wasserdicht und kann auch bei nassen Fingern verwendet werden.

Der 3D Sonic Gen 2 ist wasserdicht und kann auch bei nassen Fingern verwendet werden. Niedriger Stromverbrauch: Der 3D Sonic Gen 2 ist energieeffizient und hat einen geringen Stromverbrauch.

Insgesamt ist der Qualcomm 3D Sonic Gen 2 ein leistungsstarker und sicherer Fingerabdruckscanner, der eine Reihe von Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger bietet.