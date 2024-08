Browser löschen – so leert man den Browserverlauf bei allen Anbietern

Verlauf für alle bekannten Browser löschen – wird ein bestimmter Browser am PC von mehreren Personen genutzt – zum Beispiel in einer WG oder mit Familienmitgliedern – ist es für viele wichtig ihre Privatsphäre im Netz zu bewahren und schützen. Will man, dass bestimmte Inhalte von anderen Nutzern nicht gesehen werden, ist das Löschen vom Verlauf eine gute Lösung für das Problem. Wie man das bei verschiedenen Browsern – insbesondere bei Chrome, Firefox, Explorer und Safari – macht, erfahren die Leser in folgendem Artikel.

HINWEIS Der Browserverlauf ist nur ein Element von gespeicherten Daten zur Internet-Nutzung. Wer komplett anonym Surfen will, muss allerdings noch andere Punkte beachten. Um was es dabei geht, haben wir hier zusammengestellt: Internet anonym nutzen und keine Spuren hinterlassen

Browserverlauf im EDGE Browser löschen

Möchtest du deine Online-Spuren verwischen und deinen Datenschutz stärken? Dann ist das Löschen des Browserverlaufs ein guter Anfang. Hier zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du das in Microsoft Edge machst:

Öffne Microsoft Edge: Klicke auf das blaue “e” Symbol auf deinem Desktop oder in der Taskleiste, um den Browser zu starten. Navigiere zu den Einstellungen: Klicke oben rechts auf die drei Punkte (…), um das Menü zu öffnen.

Wähle “Einstellungen” aus. Gehe zum Datenschutz-Bereich: In den Einstellungen scrollst du nach unten, bis du den Abschnitt “Datenschutz, Suche und Dienste” findest. Lösche deine Browserdaten: Klicke auf “Browserdaten löschen”.

Hier kannst du nun auswählen, welche Daten du löschen möchtest: Browserverlauf: Alle besuchten Webseiten werden entfernt. Cookies und andere Website-Daten: Informationen, die Webseiten über dich speichern, werden gelöscht. Zwischengespeicherte Bilder und Dateien: Temporäre Dateien, die das Laden von Webseiten beschleunigen, werden entfernt. Weitere Daten: Hier kannst du weitere Optionen auswählen, wie z.B. Passwörter, Autofill-Formulare oder Standortdaten.

Wähle einen Zeitraum: Entscheide, für welchen Zeitraum du die Daten löschen möchtest. Du kannst beispielsweise die letzten Stunden, den letzten Tag oder einen längeren Zeitraum auswählen. Bestätige den Löschvorgang: Klicke auf “Jetzt löschen”, um die ausgewählten Daten zu entfernen.

In den Einstellungen von Edge kannst du einstellen, dass bestimmte Daten automatisch gelöscht werden, wenn du den Browser schließt. Wenn du nur kurzzeitig anonym surfen möchtest, öffne ein privates Fenster. In diesem Fenster wird der Verlauf nicht gespeichert.

Verlauf bei Internet Explorer löschen

Der Internet Explorer wird von Microsoft nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Es wird empfohlen, einen modernen Browser wie Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox zu verwenden. Diese Browser bieten bessere Sicherheit, Leistung und Funktionen.

Sollten Sie dennoch den Internet Explorer verwenden und den Verlauf löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Internet Explorer öffnen: Starten Sie den Internet Explorer auf Ihrem Computer. Einstellungen öffnen: Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke (oder drücken Sie Alt+X), um das Menü “Extras” zu öffnen. Internetoptionen auswählen: Wählen Sie im Menü “Internetoptionen”. Registerkarte “Allgemein” auswählen: Klicken Sie auf die Registerkarte “Allgemein”. Browserverlauf löschen: Unter “Browserverlauf” finden Sie die Schaltfläche “Löschen”. Klicken Sie darauf. Daten auswählen: Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie auswählen können, welche Daten Sie löschen möchten. Hier können Sie beispielsweise den Browerverlauf, Cookies, temporäre Internetdateien und andere Daten auswählen. Löschen bestätigen: Klicken Sie auf “Löschen”, um die ausgewählten Daten zu entfernen.

Alternativ können Sie auch folgende Tastenkombination verwenden:

Strg+Umschalt+Entf: Diese Tastenkombination öffnet direkt das Fenster zum Löschen des Browserverlaufs.

Durch das Löschen des Verlaufs werden nur die auf Ihrem Computer gespeicherten Daten entfernt. Besuche, die von Ihrem Internetanbieter oder Ihrem Arbeitgeber aufgezeichnet werden, bleiben davon unberührt.

Firefox-Verlauf löschen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren Browserverlauf in Firefox zu löschen:

Methode 1: Über das Menü

Öffnen Sie Firefox: Klicken Sie auf das Firefox-Symbol, um den Browser zu starten. Menü öffnen: Klicken Sie oben rechts auf die drei horizontalen Linien, um das Hauptmenü zu öffnen. Chronik auswählen: Gehen Sie im Menü auf “Chronik” und dann auf “Neueste Chronik löschen”. Zeitraum und Daten auswählen: Im folgenden Fenster können Sie festlegen, für welchen Zeitraum Sie den Verlauf löschen möchten und welche weiteren Daten (z.B. Cookies, Download-Verlauf) ebenfalls entfernt werden sollen. Löschen bestätigen: Klicken Sie auf “Jetzt löschen”, um den Vorgang abzuschließen.

Methode 2: Schnellzugriff mit Tastenkombination

Strg+Shift+Entf: Drücken Sie diese Tasten gleichzeitig, um den Dialog zum Löschen der Brownerdaten zu öffnen. Hier können Sie dann die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Browserverlauf in Chrome löschen

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihren Browserverlauf in Google Chrome löschen können:

Chrome öffnen: Starten Sie den Google Chrome Browser auf Ihrem Computer. Einstellungen öffnen: Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte (⋮) und wählen Sie “Einstellungen” aus. Datenschutz und Sicherheit: Suchen Sie im linken Menü nach “Datenschutz und Sicherheit” und klicken Sie darauf. Browserdaten löschen: Unter “Datenschutz und Sicherheit” finden Sie den Punkt “Browserdaten löschen”. Klicken Sie darauf. Zeitraum auswählen: Hier können Sie festlegen, für welchen Zeitraum Sie Daten löschen möchten. Sie haben die Wahl zwischen “Gesamte Zeit”, “Letzte Stunde”, “Letzter Tag”, “Letzte Woche”, “Letzter Monat” oder einem benutzerdefinierten Zeitraum. Daten auswählen: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datenarten, die Sie löschen möchten (z.B. Browserverlauf, Cookies und andere Standortdaten, Cache). Daten löschen: Klicken Sie auf die Schaltfläche “Daten löschen”, um den Vorgang zu bestätigen.

Hinweis: Das Löschen des Browserverlaufs entfernt auch andere gespeicherte Daten wie Cookies, Cache und Passwörter. Wenn Sie nur den Verlauf löschen möchten, deaktivieren Sie die anderen Optionen.

Verlauf in Safari löschen

Das Löschen des Browserverlaufs in Safari ist ganz einfach und kann auf verschiedenen Apple-Geräten durchgeführt werden.

Auf dem iPhone, iPad oder iPod touch:

Einstellungen öffnen: Tippe auf das “Einstellungen”-Symbol. Safari auswählen: Scrolle nach unten und tippe auf “Safari”. Verlauf löschen: Tippe auf “Verlauf und Websitedaten löschen”.

Auf dem Mac:

Safari öffnen: Starte den Safari-Browser. Verlauf öffnen: Gehe in der Menüleiste auf “Verlauf” und dann auf “Verlauf löschen…”. Zeitraum auswählen: Wähle den Zeitraum aus, für den du den Verlauf löschen möchtest (z.B. “Heute”, “Gestern”, “Letzte Stunde” oder “Gesamter Verlauf”). Löschen bestätigen: Klicke auf “Verlauf löschen”.

Was wird beim Löschen des Verlaufs entfernt?

Cookies (können separat gelöscht werden)

Besuchte Webseiten

Suchbegriffe

Automatisch ausgefüllte Formulare

Die kompletten Hinweise dazu haben wir in diesem Artikel zusammengestellt: Safari Browserverlauf löschen

Browser-Verlauf im Samsung Browser löschen

Das Löschen des Browserverlaufs ist eine einfache Möglichkeit, Ihre Privatsphäre zu schützen und unnötige Daten auf Ihrem Samsung-Smartphone zu entfernen. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Samsung Internet Browser öffnen:

Tippen Sie auf das App-Symbol des Samsung Internet Browsers, um ihn zu starten.

2. Einstellungen aufrufen:

Suchen Sie nach dem Menü-Symbol (meistens drei horizontale Punkte) und tippen Sie darauf.

Wählen Sie in den Einstellungen die Option “Einstellungen“.

3. Zu den Browserdaten navigieren:

Scrollen Sie in den Einstellungen nach unten und wählen Sie “ Persönliche Daten “.

“. Tippen Sie anschließend auf “Browserdaten löschen“.

4. Daten auswählen und löschen:

Browserverlauf: Aktivieren Sie das Häkchen neben “Browserverlauf”, um diesen zu löschen.

Aktivieren Sie das Häkchen neben “Browserverlauf”, um diesen zu löschen. Weitere Optionen: Sie können auch andere Daten wie Cookies, Cache und gespeicherte Passwörter löschen, indem Sie die entsprechenden Kästchen aktivieren.

Sie können auch andere Daten wie Cookies, Cache und gespeicherte Passwörter löschen, indem Sie die entsprechenden Kästchen aktivieren. Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie die Daten löschen möchten (z.B. letzte Stunde, letzter Tag, alles).

Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie die Daten löschen möchten (z.B. letzte Stunde, letzter Tag, alles). Löschen: Tippen Sie auf “Daten löschen“, um den Vorgang zu bestätigen.

Fertig! Ihr Browserverlauf wurde erfolgreich gelöscht.

Zuletzt aktualisiert: 14. August 2024