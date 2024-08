Pixel 9 Pro Fold startet ab 1899 Euro

Google hat neben den normalen Modellen der Pixel 9 Serie auch das neuen Fold vorgestellt und es vom Namen her mit in die Serie integriert. Statt Pixel Fold heißen die neuen Modelle daher nun Pixel 9 Pro Fold und das macht deutlich, dass Google nun wohl jährliche Updates im gleichen Zyklus wie die anderen Pixel Modelle plant.

Gemini als KI ist natürlich wieder mit an Bord und auch Circle to Search wird von den Modellen unterstützt. Für die Power sorgt der neue Tensor G4 Prozessor, der auch in den anderen Modellen der Pxiel 9 Serie zu Einsatz kommt.

Google schreibt zu den neuen Modellen:

Das Pixel 9 Pro Fold bietet die Vorteile eines faltbaren Formfaktors. Es ist extra dünn und hat das größte innere Display, das es bisher in einem Smartphone gegeben hat Dank des stabilen Scharniers lässt sich das Pixel 9 Pro Fold vollständig flach aufklappen, um den Blick auf das große, helle Super Actua Flex-Display freizugeben. Es ist 80 % heller als das Pixel Fold – so lässt sich das Display auch draußen bei grellem Licht verwenden. Das Pixel 9 Pro Fold verfügt über kratzbeständiges Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Deckglas und ist gemäß IPX8 wasserbeständig

Preislich hat Google die neuen Fold-Modelle etwas unter Galaxy Z Fold6 eingeordnet und verlangt 1899 Euro für die kleinste Version. Damit sind die Modelle ca. 100 Euro billiger als das Fold von Samsung.

Zum Start bekommen Vorbesteller ein kostenloses Speicher-Upgrade auf die 512 GB Version ohne zusätzliche Kosten und dazu gibt es bis zu 900 Euro (inklusive 200 Euro extra Bonus) wenn man ein altes Smartphone für die Pixel 9 pro Fold eintauscht.