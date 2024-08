Pixel 9 Serie: Viele AI Funktionen werden nach einem Jahr richtig teuer

Google hat die neue Pixel 9 Serie mit einer ganzen Reihe von neuen AI Funktionen ausgestattet. Vor allem Gemini Live wird derzeit stark beworben, obwohl es aktuell nur in Englisch verfügbar ist und daher wenig Mehrwert für deutsche Nutzer hat.

Google schreibt selbst zu Gemini Live:

Auf der Google I/O haben wir eine neue Möglichkeit angekündigt, natürlicher mit Gemini zu interagieren: Gemini Live, das auf Englisch für unsere Gemini Advanced-Abonnent*innen auf dem Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold verfügbar sein wird. Gemini Live ermöglicht euch eine fließende Unterhaltung mit Gemini – direkt von eurem Smartphone oder euren Pixel Buds Pro 2 aus. Egal, ob ihr also versucht, eine Party zu planen, Hilfe bei der Planung von Reparaturen im Haushalt benötigt oder brainstormen möchtet – Gemini Live bietet euch eine neue Art der Unterstützung auf eine intuitivere und natürlichere Weise.

Neben der Sprache ist Gemini Live und weitere KI Funktionen sind dazu an ein kostenpflichtiges Google One AI Premium-Abo gekoppelt. Man hat sie also nur bei den Pixel 9 Modellen, wenn man auch ein solche Abo bei Google abschließt. Diese Abo kostet aktuell 21,99 Euro im Monat und ist damit nochmal richtig teuer. Beim Kauf eines neuen Pixel 9 ist ein einjährigen Probeabos von Google One AI Premium mit enthalten, so dass Kunden zumindest im ersten Jahr keine weiteren Kosten haben. Danach müssen sich Nutzer aber entscheiden, ob sie das Geld ausgeben um die Funktionen weiter zu nutzen oder mit reduzierten Funktionen weiter machen.

Das Angebot eines einjährigen Probeabos von Google One AI Premium gilt dazu nur für neue Nutzerinnen und Nutzer, die zwischen dem 07. August 2024 und dem 31. Oktober 2025 ein Pixel 9 kaufen. Danach könnte es passieren, dass man direkt von Anfang an für dieses Abo zahlen muss.