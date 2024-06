OnePlus Watch 2R: neue Smartwatch mit günstigerem Preis?

Am 27. Juni wird OnePlus in China eine Veranstaltung abhalten, um mehrere neue Geräte vorzustellen, darunter das leistungsstarke Smartphone OnePlus Ace 3 Pro und das Tablet OnePlus Pad Pro. Es wird erwartet, dass beide Geräte mit dem Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz ausgestattet sein werden. Zusätzlich zu diesen Produkten wird die Marke auch die OnePlus Buds 3 TWS-Ohrhörer und eine neue Smartwatch enthüllen. Während die Uhr in China als OnePlus Watch 2 bekannt sein wird, könnte sie international als OnePlus Watch 3 vermarktet werden. Ein kürzlich durchgesickertes Detail legt nahe, dass die Uhr zur bestehenden OnePlus Watch 2-Serie für den globalen Markt gehören wird.

Der bekannte Leaker Max Jambor erwähnte kürzlich in einem Tweet den Namen „OnePlus Watch 2R“, ohne weitere Details zu nennen. Es wird vermutet, dass dies der endgültige Name für die globale Version der kommenden OnePlus-Smartwatch sein könnte. Andere Experten gegen davon aus, dass die R-Version eventuell die preiswertere Variante der OnePlus Watch werden könnte. Das OnePlus 12R ist immerhin auch etwas günstiger und technisch nicht ganz auf den Niveau der OnePlus 12. Das könnte auch bei der Smartwatch der Fall sein.

Genaueres wird man sicher sagen können, wenn das Unternehmen im Event angekündigt hat, wie die Modelle für China heißen werden.