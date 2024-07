Smartphone Verkaufszahlen: Xiaomi kann Apple fast von Platz 2 verdrängen

Die Analysten von IDC haben die Verkaufszahlen im Smartphone Bereich im zweiten Quartal 2024 zusammengestellt und die gute Nachricht ist dabei, dass der Markt insgesamt um ca. 6,5 Prozent gewachsen ist. Im Vergleich zum Vorjahr wurden als 6,5 Prozent mehr Geräte verkauft. Allerdings haben es vor allem Samsung und Apple schwer. Beide Unternehmen wachsen geringer als der Markt und verleiren damit leicht an Marktanteilen.

„Während die Erholung in vollem Gange ist und die Top-5-Unternehmen im Jahresvergleich alle Zuwächse verzeichnen, sehen wir einen zunehmenden Wettbewerb zwischen den Marktführern und eine Polarisierung der Preisspannen. Da sowohl Apple als auch Samsung weiterhin an die Spitze des Marktes drängen und obwohl wir am meisten vom anhaltenden Trend zur Premiumisierung profitieren, erhöhen viele führende chinesische OEMs ihre Auslieferungen im unteren Preissegment, um angesichts der schwachen Nachfrage Volumenanteile zu erobern. Dadurch wird der Anteil der Mittelklassegeräte herausgefordert“, sagte Nabila Popal. Senior Research Director beim Worldwide Tracker-Team von IDC. „Trotzdem herrscht heute viel Aufregung auf dem Smartphone-Markt, dank höherer durchschnittlicher Verkaufspreise (ASPs) und der Begeisterung für Gen-AI-Smartphones, von denen erwartet wird, dass sie schneller wachsen als alle mobilen Innovationen, die wir bisher gesehen haben und von denen wir prognostizieren, dass sie sich durchsetzen werden.“

Xiaomi kann dabei besonders punkten. Das Unternehmen kann die Verkäufe im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zm Vorjahr um fast 10 Millionen Units steigern und erreicht damit mittlerweile 14,8 Prozent Marktanteil. Damit liegt das Unternehmen nur noch ein Prozent hinter den Marktanteilen von Apple. der zweite Platz bei den meisten verkauften Smartphones weltweit scheint also in Reichweite. Apple steuert aber auf das starke dritte Quartal mit den neuen iPhone 16 Modellen zu – im Herbst dürften die Verkaufszahlen bei Apple daher wieder anziehen und den Abstand zu Xiaomi etwas vergrößern.

Zuletzt aktualisiert: 16. Juli 2024