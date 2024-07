CMF Phone verkauft sich 100.000 Mal in den ersten drei Stunden

Das viele Marketing von CMF hat sich gelohnt, denn die neue Marke kann von ihrem ersten Smartphone mehr als 100.000 Stück direkt zum Marktstart verkaufen und daher dürfte man mit der Performance der neuen Modelle mehr als zufrieden sein.

Akis Evangelidis, Mitbegründer von Nothing, kommentiert: “Nach dem unglaublichen Erfolg des Phone (2a) im März ist das CMF Phone 1 eine frische Brise in einem stockenden Marktsegment, das in den letzten Jahren zu viel vom Gleichen gesehen hat und oft vernachlässigt wurde. Das CMF Phone 1 nutzt die Innovationskraft und Designstärke von Nothing, um etwas Einzigartiges zu bieten. Etwas, das Spaß macht, funktional ist und gleichzeitig ein großartiges Benutzererlebnis bietet.

Verkaufszahlen sind nie das Endziel, sondern das Ergebnis der Herstellung großartiger Produkte, die von den Nutzern geliebt werden. Wir könnten nicht dankbarer für die Reaktion des Marktes und das Erreichen dieses Rekordergebnisses am ersten Verkaufstag sein. Wir danken der Nothing-Community, unseren Partnern und Investoren für die bisherige Unterstützung und freuen uns darauf, auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass Technik wieder Spaß macht!”

Hintergrund für diesen Erfolg ist sicher auch der niedrige Preis. Das CMF Phone kostet nur 239 Euro und damit ist die Kaufentscheidung deutlich einfacher als bei anderen Modellen, bei denen Kunden tiefer in die Tasche greifen müssen.