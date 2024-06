Einreichungsfrist endet beim OnePlus Photography Awards 2024

OnePlus in Zusammenarbeit mit der ipa auch 2024 wieder den OnePlus Photography Awards ausgerufen und noch bis zum 30. Juni können Nutzer Bilder einreichen und danach wird ausgewählt, was die besten Bilder in diesem Jahr sind. Der Wettbewerb richtet sich dabei an Amateur- und Profifotografen gleichermaßen und daher kann man durchaus auch teilnehmen, wenn man kein Profi im Bereich der Aufnahmen ist, aber schöne und besondere Schnappschüsse hat. Der Hauptpreis sind dabei 10.000 Dollar für den Gewinner.

Die Auswahl der Gewinner und Gewinner-Fotos erfolgt dann im Juli und August und im August 2024 stehen die Gewinner beim OnePlus Photography Awards 2024 fest. Man muss also gar nicht so lange warten um zu sehen, wie man abgeschnitten hat.