Samsung HP9: der neue Bildsensor für Premium-Smartphones

Samsung hat eine neuen Generation von Bildsensoren vorgestellt und darunter auch den neuen HP9 Sensor, der 200 MP Auflösung bietet und zukünftig in den Premium-Modellen im Smartphone Bereich zu finden sein wird. Das Unternehmen setzt damit weiter auf maximal 200 MP als höchste Auflösung bei den Sensoren – mehr Pixel gibt es aktuell daher nicht.

Das Unternehmen schreibt zur neuen Technik:

Der ISOCELL HP9 verfügt über 200 Millionen 0,56 Mikrometer (μm) große Pixel in einem optischen 1/1,4-Zoll-Format.

Mit seiner proprietären hochbrechenden Mikrolinse aus einem neuen Material verbessert der HP9 die Lichtsammelfähigkeit erheblich, indem er mehr Licht präzise auf den entsprechenden RGB-Farbfilter lenkt. Dies führt zu einer lebendigeren Farbwiedergabe und einem verbesserten Fokus mit einer um 12 % besseren Lichtempfindlichkeit (basierend auf einem Signal-Rausch-Verhältnis 10) und einer um 10 % verbesserten Autofokus-Kontrastleistung im Vergleich zum Vorgängerprodukt.

Insbesondere zeichnet sich die HP9 bei schlechten Lichtverhältnissen aus und bewältigt damit eine häufige Herausforderung herkömmlicher Telekameras. Seine Tetra²pixel-Technologie vereint 16 Pixel (4×4) in einem großen, 12 MP großen Sensor mit 2,24 μm Größe, was schärfere Porträtaufnahmen – auch in dunklen Umgebungen – ermöglicht und dramatische unscharfe Bokeh-Effekte1 erzeugt.