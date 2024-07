Honor 200 pro: Bestes Display im High-End Preisbereich

Bei DXOmark hat man das Display der neuen Honor 200 pro Modelle unter die Lupe genommen und bescheinigt dem neuen Smartphone richtig gute Werte. Es reicht aus dem Stand für einen Platz unter den Top10 Modellen weltweit, was den Bildschirm betrifft und im High-Preisbereich von 400 bis 600 Dollar belegt das Honor 200 pro sogar den ersten Platz. Es gibt zwar Geräte, die noch einen etwas besseren Bildschirm bieten, aber diese sind dann auch teurer als 600 Dollar und liegen im Premium-Bereich.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das HONOR 200 Pro absolvierte den strengen DXOMark Smartphone-Displaytest in den Kategorien Lesbarkeit, Farbe, Video und Touch und erreichte dabei 151 von 157 Punkte. Damit sicherte sich das Gerät den ersten Platz im DXOMark High-End Display Ranking und den achten Platz im Global Ranking.

Ausgestattet mit einem 6,78-Zoll HONOR Eye Comfort Display[1] beeindruckte die Neuheit mit der vollen Punktzahl von 165 in der Farbkategorie. Die HDR-Spitzenhelligkeit von 4.000 Nits[2] und das 1,5K Quad-Curved Floating Display[3] sorgten im Test für einen konstant guten Farbabgleich. 146 von 163 Punkte erzielte das HONOR 200 Pro für seine Videoleistung, was eine herausragende HDR10-Wiedergabe belegt. Auch in der Touch-Performance überzeugte es mit 158 von 164 Punkten dank seiner schnellen Reaktionszeit von 56 Millisekunden und einer 120 Hz Bildwiederholrate[4] – ideal für schnelle Spiele und klare Grafiken.