Pixel: Google erklärt 6 AI Funktionen im Detail

Google hat die neueren Pixel-Smartphone mit einer ganzen Reihe von neuen KI Funktionen ausgerüstet, aber viele Nutzer kennen diese neuen Möglichkeiten noch gar nicht oder wissen nicht, wie man sie genau einsetzt. Daher hat das Unternehmen nun reagiert und in einem Blogbeitrag 6 KI Funktionen auf den Google Pixel Smartphones vorgestellt und dabei auch erklärt, wo man sie findet und wie man sie einsetzt.

Pixel Nutzer können damit nun also recht einfach ausprobieren, was ihre Geräte an KI Funktionen bieten und ob diese Neuerungen wirklich Verbesserungen für die Nutzung der Modelle bieten oder eher auch nicht.

Im Blog von Google heißt es zu den neuen Features:

Fassen Sie schnell eine Webseite zusammen mit Gemini, Ihrem persönlichen KI-Assistenten

Wenn Sie nur den Kern einer englischsprachigen Webseite benötigen, ersparen Sie sich mithilfe von Gemini das Scrollen und Überfliegen. Wenn Sie Gemini aufrufen, kann es die gesamte Textseite scannen und dann eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Gesprächsthemen erstellen, die Sie in Sekundenschnelle lesen können. So verwenden Sie es: Auf Android können Sie Gemini als Ihren mobilen Assistenten verwenden. Sobald Sie Ihr Pixel 8, Pixel 8a oder Pixel 8 Pro eingerichtet haben, rufen Sie eine Webseite in Google Chrome auf und halten Sie die Navigationsleiste (die horizontale Linie ganz unten auf Ihrem Pixel-Bildschirm) gedrückt, um Gemini aufzurufen. Bitten Sie Gemini dann, den Artikel zusammenzufassen, wenn das Overlay auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sie können Gemini auch sprachaktivieren, indem Sie „Hey Google“ sagen.

Nehmen Sie ein Video auf und passen Sie die Töne später mit Audio Magic Eraser an

Sie nehmen auf, wie Sie Ihrem besten Freund alles Gute zum Geburtstag wünschen, aber im Hintergrund bellt ein Hund und ruiniert Ihre Lieblingsaufnahme. Audio Magic Eraser kann den Hund und alles andere, was Sie nicht im Hintergrund hören möchten, leiser stellen, sodass Sie ein Video senden können, in dem Sie am besten klingen. So verwenden Sie es: Nehmen Sie ein Video auf Ihrem Pixel 8, Pixel 8a oder Pixel 8 Pro auf. Gehen Sie dann zu Ihren Google Fotos, wählen Sie das Video aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Am unteren Bildschirmrand finden Sie in einer Reihe verschiedene Optionen, wie „Video“, „Zuschneiden“, „Audio“, „Anpassen“ und andere. Tippen Sie auf „Audio“, um die Audio Magic Eraser-Funktion aufzurufen. Es erkennt die verschiedenen Tonkategorien in Ihrem Video, z. B. sprechende Personen, Wind- oder Naturgeräusche. Wählen Sie „Auto“, damit Pixel den Ton für Sie verbessert, oder wählen Sie den Ton aus und passen Sie ihn nach Ihren Wünschen an, indem Sie einen bestimmten Ton leiser stellen. Wenn Sie damit zufrieden sind, tippen Sie auf „Fertig“.

Finden Sie mit Circle to Search weitere Informationen darüber, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird Nehmen wir an, Sie schauen sich auf Ihrem Handy ein Video auf YouTube Shorts an, lesen einen Artikel oder brüten über etwas auf Ihrem Bildschirm und möchten mehr über das, was Sie gerade sehen, erfahren. Jetzt können Sie auf Pixel 6 und höher eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm antippen, markieren, einkreisen oder kritzeln, um weitere Informationen zu erhalten – ohne die App wechseln zu müssen. So verwenden Sie es: Halten Sie die Navigationsleiste gedrückt und markieren Sie dann das Video, Bild oder den Text, über den Sie mehr erfahren möchten, oder markieren Sie ihn auf andere Weise. Sie können der Suchleiste am unteren Bildschirmrand auch mehr Kontext hinzufügen, z. B. „Wo kann ich ein ähnliches Hemd bekommen?“ um Ihre Suche zu verfeinern und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Halten Sie Ihre Texte mit Proofread mit Gboard fehlerfrei

Wenn Sie jemand wie ich sind, der sehr schnell SMS schreibt und auf „Senden“ drückt, bevor Ihnen ein peinlicher Tippfehler auffällt, dann ist Gboard mit Gen-KI genau das Richtige für Sie. Durch das Korrekturlesen mit Gboard werden Tipp-, Grammatik- oder Zeichensetzungsfehler mit einem einzigen Fingertipp beseitigt, bevor Sie es senden. So verwenden Sie es: Installieren Sie Gboard auf Ihrem Pixel 8, Pixel 8a oder Pixel 8 Pro und verfassen Sie dann Ihre Texte. Wenn die Funktion Fehler findet, wird der „Fix it“-Chip sofort in der Vorschlagsleiste angezeigt. Tippen Sie auf den Chip, um Korrekturen an Ihrem Text vorzunehmen, und seien Sie versichert, dass Sie keine weitere Klarstellung senden müssen. Sie können Korrekturlesen auch selbst auslösen, indem Sie auf Gboard auf das Symbol mit einem Häkchen unter dem Buchstaben A klicken.

Scannen und erstellen Sie PDFs von Dokumenten mit Ihrer Kamera und dem Dokumentenscanner

Erstellen Sie ganz einfach digitale Dokumente aus Papierkopien von Quittungen, Verträgen oder allem anderen, was Sie archivieren, versenden oder teilen möchten. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie Ihre Ausgaben für eine Geschäftsreise einreichen oder sogar eine digitale Kopie Ihrer Belege für die Steuerzeit aufbewahren. So verwenden Sie es: Öffnen Sie zunächst Google Drive auf Ihrem Pixel 6 oder höher. Tippen Sie auf „+Neu“ und dann auf „Scannen“ oder tippen Sie einfach auf das Symbol „Dokument scannen“, und schon kann es losgehen. Wenn Sie beim Scannen mehr Kontrolle über den Bildausschnitt benötigen, verwenden Sie den manuellen Modus, mit dem Sie bestimmen können, wie nah oder weit vom Dokument entfernt Sie ein Foto aufnehmen möchten. Wenn Sie nur schnell ein Foto von der Quittung machen möchten, kann die automatische Erfassung die Kanten Ihres Papiers schnell erkennen und für Sie scannen. Sie können einem Scan auch mehrere Seiten hinzufügen, Seiten in der Vorschau anzeigen oder löschen oder sogar Dinge bereinigen, wenn Ihr Dokument beispielsweise einen Kaffeering enthält. Sobald Sie auf „Fertig“ klicken, ändern Sie den Titel der Datei und speichern Sie sie auf Ihrem Laufwerk. Von dort aus können Sie Ihren Scan senden, teilen oder herunterladen.

Verfolgen Sie Ihre Geräusche, während Sie schlafen, mit Husten- und Schnarcherkennung

Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie im Schlaf regelmäßig husten und schnarchen? Ihr Pixel 8, Pixel 8a oder Pixel 8 Pro kann Sie darüber informieren. So verwenden Sie es: Suchen Sie in Ihren Pixel-Einstellungen unter „Digital Wellbeing“ und „Kindersicherung“ nach „Schlafenszeitmodus“ und tippen Sie darauf. Sobald Sie dort sind, sehen Sie unter Ihrer wöchentlichen Zusammenfassung Informationen zu Husten und Schnarchen. Klicken Sie auf „Zugriff zulassen“ und aktivieren Sie die Husten- und Schnarcherkennung. Diese Funktion speichert nicht das Rohaudio; Stattdessen werden die Frequenzen im Voraus verarbeitet und in Zahlen umgewandelt, die von der KI interpretiert werden können. Kombinieren Sie dies mit Ihrem FitBit, um einen vollständigen Überblick über Ihre Schlafgewohnheiten und -muster zu erhalten und zu verstehen, wie gut Sie wirklich jede Nacht schlafen.

Zuletzt aktualisiert: 3. Juli 2024