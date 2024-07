Samsung Galaxy S25: Keine Plus-Version im kommenden Jahr?

Das wäre eine Überraschung: Bei Androidheadlines hat man sich die IMEI Datenbank angeschaut und darin bisher keine Modellnummern für ein Plus-Modell beim Samsung Galaxy S25 gefunden. Das könnte darauf hindeuten, dass Samsung im kommenden Jahr beim Galaxy S25 nur zwei Modelle plant und das Galaxy S25 plus weg lässt.

Bei Androidheadlines schreibt man dazu

Unsere Erkenntnisse aus unserer Datenbank zeigen jedoch, dass das Jahr 2025 eine Abkehr von dieser Tradition darstellen wird. Im Juli 2023 enthüllten die Leaks, dass Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra bereits bekanntermaßen Teil des Sortiments waren. Nach den Leaks wurde die Galaxy-S24-Serie tatsächlich im Januar 2024 mit drei Modellen offiziell vorgestellt. Wir haben nur zwei Geräte der Galaxy-S25-Reihe in unserer Datenbank. Wir gehen davon aus, dass Samsung die Galaxy S25-Serie im Januar 2025 auf den Markt bringen wird.

Tatsächlich gab es bei jeder Generation immer wieder Meldungen, dass Samsung die Plus-Modelle abschaffen würde. Das war beim Galaxy S24 so und auch bei den früheren Modellen wurde immer wieder über einen Straffung der Modellpalette spekuliert.

Umgesetzt wurde die aber nie. Die Plus-Modelle sind nach wie vor ein fester Bestandteil der S-Serie und da diese derzeit bei Samsung richtig gut läuft, scheint es auch keine Argumente zu geben, warum man das Erfolgstrio auseinander reißen sollte.

Es kann viele Gründe geben, warum eine Modell-Nummer noch nicht in der Datenbank zu finden ist und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass in den kommenden Wochen noch weitere Modellnummern nachgetragen werden. Daher würden wir erstmal abwarten und das Galaxy S25 plus noch nicht für tot erklären.

