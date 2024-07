Europa: durchschnittlicher Smartphone Preis steigt auf 644 Euro

2023 war für die Smartphone Hersteller kein gutes Jahr, denn die Verkaufszahlen sind deutlich gesunken. Allerdings haben die Verbraucher, die Smartphones gekauft haben, dafür tiefer in die Tasche gegriffen. Nach den Zahlen von IDC stiegt der durchschnittliche Preis für ein Smartphone im letzten Jahr auf 644 Euro (692 Dollar) an. Das ist ein deutlicher Sprung, denn in den Jahren zuvor lag dieser Durchschnittspreis noch bei unter 600 Dollar. Der Anstiegt lag bei mehr als 5 Prozent im Jahresvergleich.

Die Gründe für den Anstieg liegen natürlich auch daran, dass die Modell teurer geworden sind. Es gibt aber auch eine Wandel beim Nutzerverhalten. Verbraucher kaufen eher teurere Premium-Modelle und nutzen diese dann länger. Durch die lange Support-Zeiträumen, die man bei den Top-Smartphones mittlerweile bekommt, ist das auch kein größeres Problem. Der Anteil der Premium-Modelle (alle Geräte mit Preisen über 800 Dollar) bei den Verkäufen ist laut IDC nun auch über 73 Prozent gestiegen, so dass man sehr deutlich diesen Trend hin zu den teureren Modelle sieht.

In 2024 haben sich die Verkaufszahlen etwas gebessert, aber Zahlen zu den Preisen liegen bisher leider noch nicht vor. Daher bleibt offen, ob der Trend zu teureren Modellen auch 2024 weiter angehalten hat. Allerdings hat Apple bei den Verkäufen Probleme – das könnte darauf hindeuten, dass viele Verbraucher doch eher wieder zu etwas günstigeren Modellen greifen und die teuren iPhone und iPhone pro den Preis nicht so stark nach oben drücken wie im letzten Jahr.

Zuletzt aktualisiert: 3. Juli 2024