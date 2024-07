Samsung Galaxy S23 Ultra: wieder grüne Linie im Display

Samsung hatte Anfang des Jahres Probleme mit toten Pixeln im Display der Topmodelle und viele Nutzer berichteten über eine oder mehrere grüne Linie auf dem Bildschirm. Dieses Problem konnte man mit Updates und Reparaturen fixen, aber nun meldet ein Nutzer im Samsung Forum wieder eine solche Linie im Display.

Die Probleme scheinen aber nicht in Verbindung mit einem Update zu stehen, denn nach Angaben des betroffenen Nutzers ist das letzte Update schon über einen Monat vorbei. Daher bleibt offen, was genau diese Probleme verursacht hat.

Es scheint sich allerdings eher um einen Einzelfall zu handeln, denn im Forum selbst konnte niemand das Problem bestätigen. Andere Nutzer mit einem Samsung Galaxy S23 ultra haben diese Probleme daher offensichtlich derzeit nicht.

Es kann sich in dem Fall also auch nur um den Defekt eines einzelnen Display handeln, der ab und an vorkommt. Da es aber in diesem Jahr bereits die Probleme mit den Display bei Samsung gab und grüne Linien für viele Nutzer bereits ein Ärgernis waren, lohnt es sich, in diesem Bereich etwas aufmerksamer zu sein.

