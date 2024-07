CMF Phone 1 startet ab 239 Euro

CMF ist die Discount-Marke von Nothing und das Unternehmen hat eine ganze Reihe von neuer Technik vorgestellt. Unter anderem gibt es nun auch das erste Smartphone der Marke unter dem Namen CMF Phone 1 und wie auch beim Nothing Phone setzt CMF auf ein sehr individuelles Äußeres.

Das Unternehmen schreibt selbst zum neuen Smartphone:

In Zusammenarbeit mit Nothing wurde für das CMF Phone 1 der hochmoderne Prozessor MediaTek Dimensity 7300 5G entwickelt. Er bietet eine schnelle, zuverlässige und effiziente Leistung, die in diesem Segment führend ist. Durch den riesigen 5000 mAh-Akku hält das CMF Phone 1 mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Tage durch. Zusammen mit bis zu 16 GB RAM mit RAM Booster für müheloses Multitasking ist es für alle täglichen Herausforderungen gerüstet.

Das CMF Phone 1 verfügt über ein leistungsstarkes Kamerasystem, mit dem der Nutzer jeden Moment lebensnah festhalten kann. Die leistungsstarke 50 MP Rückkamera von Sony verfügt über einen speziellen Portraitsensor für einen präzisen Bokeh-Effekt. Auf der Vorderseite des Smartphones befindet sich eine Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln. All das wird auf einem beeindruckenden 6,67-Zoll Super AMOLED Display mit einer flüssigen adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz für nahtlose Interaktionen angezeigt.