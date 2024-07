Xiaomi startet die HyperOS 2.0 Entwicklung

In Deutschland haben nach wie vor nicht alle Modelle das HyperOS Update bekommen, da gibt es bereits Hinweise, dass Xiaomi an einem Nachfolger arbeitet. Auf dem OTA Server des Unternehmens gibt es eine neue Erweiterung, mit der man zwischen den Betriebssystem-Versionen unterscheiden kann. Das macht nur Sinn, wenn es mehrere HyperOS Versionen gibt und daher arbeitet Xiaomi mittlerweile wohl an HyperOS 2.0.

Bei Gizmochina heißt es zur Erklärung:

Xiaomi hat die Arbeit an HyperOS 2.0 offiziell beschleunigt. Auf dem Xiaomi OTA-Server wurde eine neue Erweiterung namens [OSBigversion] entdeckt. Diese neue Erweiterung spezifiziert HyperOS-Versionen. Wenn Sie beispielsweise HyperOS 1.0 verwenden, wird diese Erweiterung als [OSBigversion] => 1.0 angezeigt. Angenommen, Sie verwenden HyperOS 2.0, diese Erweiterung wird als [OSBigversion] => 2.0 angezeigt. Zuvor gab es keine OSBigversion-Erweiterung, stattdessen gab es eine [Bigversion]-Erweiterung für wichtige MIUI-Versionen. Diese Bigversion-Erweiterung spezifiziert die wichtigsten MIUI-Versionen. Wenn Sie beispielsweise MIUI 14 verwenden, wird es als „[bigversion] => 14“ angezeigt. Xiaomi nutzt diese Art der Erweiterung schon seit Jahren. Jetzt sehen wir, dass für HyperOS eine spezielle „OSBigversion“-Erweiterung verwendet wird. Diese Erweiterung wird dem OTA-Server hinzugefügt, um zwischen neuen HyperOS-Versionen zu unterscheiden. Mit der neuen Erweiterung kommen neue HyperOS-Versionen problemlos und sicher auf Ihrem Gerät an. Dies zeigt an, dass die Entwicklung von HyperOS 2.0 offiziell begonnen hat.

Wann genau die neue Version zur Verfügung stehen wird, ist bisher nicht bekannt. Man kann aber vermuten, dass HyperOS 2.0 in Zusammenhang mit dem Android 15 Update stehen wird und auf Android 15 basiert. Demnach würde die neue Version wohl Ende 2024 bis Anfang 2025 ausgerollt werden.

HyperOS ist für bestimmte Smartphone-Modelle von Xiaomi global verfügbar. Hier sind die Modelle, für die HyperOS verfügbar ist:

Xiaomi 13

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Redmi Note 12 Pro 4G

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Liste nicht abschließend ist und weitere Modelle möglicherweise ebenfalls HyperOS unterstützen. Es wird empfohlen, die offiziellen Kanäle von Xiaomi zu überprüfen, um die neuesten Informationen zu den unterstützten Geräten zu erhalten.