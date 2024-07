Samsung Galaxy S24+ mit Android 15 bereits bei Geekbench

Im Leistungstest von Geekbench ist bereits eine Version der Samsung Galaxy S24 Serie mit Android 15 Update aufgetaucht. Dabei handelt es sich konkret um ein Samsung Galaxy S24+ und das Modell hat den Leistungstest mit soliden Ergebnissen bestanden.

Single-core: 2114 Punkte

Multi-core: 6616 Punkte

Die Leistungsdaten liegen dabei in einem Bereich, den man auch von Android 14 auf dem Galaxy S24 kennt. Es gibt also aktuell noch keine größeren Verbesserungen bei der Performance. Allerdings handelt es sich wohl bei diesem Build um eine sehr frühe Testversion, bei der noch keine größeren Optimierungen durchgeführt wurden, sondern bei der es in erster Linie um die Lauffähigkeit von Android 15 ging. Daher kann es durchaus sein, dass die finale Version noch etwas besser abschneidet und dann vielleicht sogar etwas mehr Leistung bietet als der aktuelle Build mit Android 14.

Während ein konkreter Termin noch nicht feststeht, können wir davon ausgehen, dass Android 15 und One UI 7 irgendwann zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 für die Samsung Galaxy S24-Serie verfügbar sein werden. Nutzer können mit einer öffentlichen Beta-Version der Software in den Monaten vor der offiziellen Veröffentlichung rechnen.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur Spekulationen auf Grundlage von Leaks und Informationen Dritter sind. Samsung selbst hat noch keine offiziellen Informationen zum Veröffentlichungsdatum veröffentlicht.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24