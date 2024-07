Samsung stellt neuen BioActive Sensor für die Galaxy Watch 7 vor

Auf die neuen Galaxy Watch 7 müssen wir noch etwas warten, aber Samsung hat bereits die Technik in den Modellen vorgestellt und zwar konkret in Form des neuen BioActive Sensor, der für die Messung der meisten Gesundheitsdaten in den neuen Galaxy Watch Modelle zuständig ist.

Der neue Sensor kann dabei folgende Werte messen und überwachen:

Herzfrequenz (Messung der Herzfrequenz bei intensiven Trainingseinheiten ist im Vergleich zum Vorgänger um 30 % genauer)

Schlafqualität,

Blutdruck,

Blutsauerstoffgehalt

Dazu soll auch der Index für fortgeschrittene Glykationsendprodukte (AGEs) überwacht werden können, das ist ein Indikator für die Stoffwechselgesundheit und das biologische Altern.

Das Unternehmen schreibt zu den Möglichkeiten des neuen Sensors:

Der brandneue BioActive-Sensor ist unerlässlich, um Ihnen auf der nächsten Galaxy Watch bessere präventive Gesundheitserlebnisse zu bieten, mit Designverbesserungen, die noch präzisere Gesundheitseinblicke ermöglichen. Die Ingenieure von Samsung konzentrierten sich auf drei Verbesserungen des neuen Sensors: Verbesserung der Leistung lichtempfangender Fotodioden, Hinzufügen zusätzlicher Farben lichtemittierender Dioden (LEDs) und deren optimale Anordnung auf dem Sensor. Samsung hat die Leistung jeder Fotodiode mehr als verdoppelt und die zur Aufrechterhaltung der Kapazität erforderliche Anzahl erfolgreich von acht auf vier gesenkt. Durch diese Neugestaltung wurde zusätzlicher Platz für die Integration einer größeren Anzahl und Vielfalt von LEDs frei und gewährleistete deren optimale Platzierung über den Sensor. Der neue Sensor umfasst jetzt blaue, gelbe, violette und ultraviolette LEDs sowie eine erhöhte Anzahl grüner, roter und infraroter LEDs. Mit der Integration und Anordnung dieser LEDs, Fotodioden und speziell entwickelten Fotodioden geht Samsung in Sachen Innovation einen Schritt weiter und ist nun in der Lage, unerforschte Aspekte der Gesundheitsüberwachung auf Wearables zu verfolgen.

Samsung hat selbst noch kein konkretes Datum für das Event oder die Markteinführung der Galaxy Watch 7 genannt.Es gibt zwar Hinweise auf einen Launch im Juli 2024, wie zum Beispiel das Samsung Unpacked Event, welches in diesem Monat stattfindet, aber nichts Offizielles. Das nächste Samsung Galaxy Unpacked Event findet am 10. Juli 2024 statt. Wir gehen davon aus, dass Samsung dabei auch die Watch 7 Serie ankündigen wird.

Introducing Samsung’s New BioActive Sensor

