Honor Magic Vs3: neues Design für das Kamera-Modul

Bei Honor soll es am Freitag neue Hardware geben und auch die Vs Serie mit den günstigeren faltbaren Modellen kommt dabei Verstärkung. Wie es aussieht setzt Honor dabei beim neuen Magic Vs3 auf ein überarbeitetes Kamera-Modul.

Der Vorgänger hatte noch ein einheitliches Kamera-Modul mit drei Objektiven untereinander gehabt. Das Vs3 orientiert sich zwar grob an diesem Aufbau, aber das Kameramodul ist in der Mitte durch einen Streifen unterbrochen und es scheinen auch nur zwei größere Objektive verfügbar zu sein. Insgesamt erinnert das etwas an das Visorband der aktuellen Google Pixel Modelle, auch wenn dieses sich natürlich über das gesamte Gerät erstreckt und nicht nur über das Kamera-Modul. Insgesamt hebt sich Honor damit aber auf jeden Fall von vielen anderen Geräten auf dem Markt ab.

Das Honor Magic Vs3: Was wir bisher wissen

Das Honor Magic Vs3 ist ein faltbares Smartphone, das voraussichtlich am 12. Juli 2024 auf den Markt kommen wird. Es soll eine günstigere Version des Flaggschiffs Magic V3 sein.

Basierend auf Leaks und offiziellen Informationen, können wir folgende Details erwarten:

Design:

Klappmechanismus: Das Magic Vs3 verwendet ein ähnliches Klappdesign wie das Magic V3, mit einem großen Innenbildschirm und einem kleineren Außendisplay.

Das Magic Vs3 verwendet ein ähnliches Klappdesign wie das Magic V3, mit einem großen Innenbildschirm und einem kleineren Außendisplay. Dünnes und leichtes Design: Das Magic Vs3 soll eines der dünnsten und leichtesten faltbaren Smartphones auf dem Markt sein.

Farben: Das Magic Vs3 wird voraussichtlich in drei Farben erhältlich sein: Schwarz, Weiß und Grün.

Hardware:

Prozessor: Es wird erwartet, dass das Magic Vs3 von einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor angetrieben wird.

Speicher: Das Magic Vs3 wird in verschiedenen Speicherkonfigurationen erhältlich sein, darunter 256 GB, 512 GB und 1 TB.

Kamera: Das Magic Vs3 verfügt über ein Triple-Kamera-System auf der Rückseite, einschließlich eines Periskop-Teleobjektivs.

Akku: Der Akku des Magic Vs3 soll eine Kapazität von 5000 mAh haben und mit schnellem Laden unterstützt werden.

Software:

Betriebssystem: Das Magic Vs3 wird mit Android 13 und MagicOS 7.0 ausgeliefert.

Preis:

Preisgestaltung: Das Magic Vs3 wird voraussichtlich günstiger sein als das Magic V3, aber der genaue Preis ist noch nicht bekannt.