Neues Kameramodul auch beim Pixel 9 pro Fold

Google wird am 14. August offiziell die neue Pixel 9 Serie vorstellen und die Pixel Fold werden dabei auch in diese Serie integriert. Die Modelle heißen daher in diesem Jahr Google Pixel 9 pro Fold und sie werden auch beim Aussehen an die Pixel 9 Serie angepasst.

Das heißt konkret, sie bekommen ebenfalls das neue abgesetzte Kamera-Modul der Pixel 9 Modelle, allerdings wird es sich beim Fold nicht über die gesamte Breite der Modelle ziehen, sondern einen quadratischen Bereich mit abgerundeten Ecken bilden. Dennoch erkennt man die Ähnlichkeit mit dem Pixel 9 sofort.

Mit diesem neuen Kamera-Bereich unterscheiden sich die Pixel 9 pro Fold auch von den meisten anderen Fold-Modellen auf dem Markt und dieses Design dürfte (auch bei den normalen Pixel 9) sehr darüber entscheiden, ob die Kunden zu den Modellen greifen werden oder auch nicht.

Leider hat Google bisher kaum weitere Details zum Pixel 9 pro Fold veröffentlicht. Es bleibt also noch offen, welchen Preis das Unternehmen für die neuen Geräten aufrufen wird und auch, welche KI Funktionen nun angeboten werden.