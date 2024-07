IFA 2024: Honor kündigt Launch-Event an

Honor wird bei der IFA 2024 in Berlin dabei sein und es wird wohl auch neue Technik geben, denn das Unternehmen hat Einladungen zu einem Launch-Event auf der IFA herum geschickt. Dabei werden neue faltbare Smartphones angekündigt, allerdings verrät das Unternehmen noch nicht, was genau man zu diesem Termin plant.

Man muss aber kein Sherlock Holmes sein um zumindest eine Vermutung zu haben, welche Geräte das Unternehmen zur IFA 2024 mitbringt. Die neuen faltbaren Magic V3 und Magic Vs3 wurden gerade erst in China vorgestellt und das Unternehmen hat angekündigt, die Geräte in diesem Jahr auch nach Deutschland zu bringen. Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es diese beiden faltbaren Smartphones sind, die bei der IFA präsentiert werden und dann wohl auch recht schnell in den Verkauf gehen.

Aber vielleicht bringt Honor ja auch die eine oder andere Überraschung mit.