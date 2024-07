Richtig schick: das Redmi K70 ultra in der Lamborghini Edition

Redmi stellt für das Redmi K70 Ultra ab morgen auch eine neue Spezial-Variante zur Verfügung, die man in Zusammenarbeit mit Lamborghini auf den Markt bringt. Das Redmi K70 ultra Lamborghini Edition orientiert sich dabei an der Farbgebung der neuen Lamborghini Modelle und setzt auf Grün mit gelben Akzenten und auf eine gelbe Version. Die farbigen Flächen erinnern dabei auch an die Gestaltung der Außenhülle der aktuellen Lamborghini Modelle.

Dazu wurde das Kamera-Modul überarbeitet und bietet nun 4 einzeln umrandete Bereiche für die Objektive und die LED.

Technisch scheint man dagegen weitgehend auf die Hardware des normalen Redmi K70 Ultra zu setzen, denn größere Änderungen sind bisher nicht angeteasert. Die K70 Ultra Sonderedition punktet daher vor allem mit dem Äußeren und dem Design und weniger mit neuen Features.

Leider werden die neuen Modelle wohl nicht nach Deutschland kommen, denn bisher wird das Redmi K70 Ultra hierzulande nicht angeboten und daher wird es wohl auch die Sonder-Edition nicht geben. Wer sich für die Smartphones interessiert, muss daher andere Wege finden.