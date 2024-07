Happy SIM: neue Disocunt-Tarife Marke mit 5G

Es gibt wieder eine neue Mobilfunk-Marke, denn Klarmobil hat O2 Tarife ins Angebot aufgenommen und bietet sie unter der Marke Happy SIM im Discount-Bereich an. Die Preise starten dabei ab 4,99 Euro pro Monat und damit in einem Preisbereich, den man auch von den Drillisch Anbietern oder Lebara her kennt. Happy SIM orientiert sich also an den tiefsten Preisen im O2 Netz.

Bei Klarmobil schreibt man selbst dazu:

Wir starten ab sofort mit einer neuen Marke: Happy SIM Happy SIM ist eine Marke, unter der wir 5G Tarife im Telefónica-Netz anbieten. Alle Tarife sind als monatlich kündbare Variante oder mit 24 Monaten Laufzeit verfügbar.

Die Tarife von Happy SIM haben eine Preisgarantie und werden nach 24M NICHT teurer! Zum Start gibt es eine Aktion: Alle Tarife mit 24M LZ haben 6 Freimonate inklusive.

Alle Tarife von Happy SIM bieten 5G im O2 Netz an. Allerdings gibt es wie bei den anderen Drittanbietern auch nur langsames 5G. Mehr als 50 MBit/s werden nicht unterstützt, die Happy SIM Angebote sind mit 5G daher genau so schnell wie die meisten LTE Angebote im O2 Netz.

Die neue Marke bietet dabei drei verschiedene Handytarife, die man mit 24 Monaten Laufzeit oder auch flexibel mit nur einem Monat Laufzeit buchen kann. Dann steigt der Anschlusspreis bei den Angebote auf 19,99 Euro. Wer dagegen die längere Laufzeit nutzt, zahlt nur 9,99 Euro als Anschlusspreis bei den Angeboten.

Allnet Flat 5 GB 5G

5 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Internet mit (32 Mbit/s Upload) Telefónica o2-Netz

Allnet-Flat & SMS-Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

Vertragslaufzeit: 24 Monate (1 Monat Kündigungsfrist)

4,99 €/Monat dauerhaft

9,99 € Anschlusspreis

Anschlusspreis Aktion: 6 Freimonate (ab 7. Monat 4,99 €)

Allnet Flat 15 GB 5G

15 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Internet mit (32 Mbit/s Upload) Telefónica o2-Netz

Allnet-Flat & SMS-Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

Vertragslaufzeit: 24 Monate (1 Monat Kündigungsfrist)

7,99 €/Monat dauerhaft

9,99 € Anschlusspreis

Anschlusspreis Aktion: 6 Freimonate (ab 7. Monat 7,99 €)

Allnet Flat 25 GB 5G

25 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Internet mit (32 Mbit/s Upload) Telefónica o2-Netz

Allnet-Flat & SMS-Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

Vertragslaufzeit: 24 Monate (1 Monat Kündigungsfrist)