Poco plant Deadpool & Wolverine Sonderedition

POCO wird wohl auf den Hype um den neuen Marvel Film aufspringen und bietet für Fans eine Sonderedition an, die Dealpool und Wolverine als Hauptfiguren aus dem Film aufgreift. Man wird also ein Modell von Poco im Design des Filmes bekommen können und dazu gibt es nun auch ein erstes Bild, das zeigt, wie diese Sonder-Edition aussehen könnte.

Bei Smartprix schreibt man dazu:

Der mit Spannung erwartete Film „Deadpool & Wolverine“ dieser Woche versetzt alle in Aufregung, und die Aufregung erreicht auch die Tech-Welt. Jetzt hat sich der Smartphone-Riese POCO mit Marvel zusammengetan, um anlässlich des Kinostarts dieses mit Spannung erwarteten Films ein spezielles POCO X Deadpool X Wolverine Edition-Produkt auf den Markt zu bringen.

Noch vor der offiziellen Markteinführung konnten wir einen Blick auf dieses kommende Produkt werfen. Dieser Leak stammt vom Tippgeber Yogesh Brar und zeigt uns, wie dieses Sondereditionstelefon aussehen würde.

Wie es aussieht, wird das mysteriöse Telefon in der Deadpool-Markenfarbe Crimson Red mit den Deadpool- und Wolverine-Akzenten auf der Rückseite erhältlich sein. Dieses Sondereditions-Smartphone wird am 26. Juli in Indien angekündigt und wird Anfang August in den Handel kommen.