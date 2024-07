iPhone 17 plus: gute und schlechte Nachrichten

Die Hinweise auf die Planungen von Apple für das kommende Jahr im iPhone Bereich verdichten sich und vor allem für das iPhone 17 plus bedeutet dies wenig gute Nachrichten. Die Verkaufszahlen der Modelle sind nach wie vor niedrig (im Bereich von 5 bis 10 Prozent an den Gesamtverkaufszahlen) und die Hoffnungen, mit der Plus-Version die Schwäche der Mini-Modelle ausgleichen zu können, haben sich daher nicht bestätigt.

Apple – und das ist die schlechte Nachricht – wird daher im kommenden Jahr dass iPhone 17 plus nicht fortsetzen. Die Plus-Version wird aus der Modellpalette gestrichen. Offiziell hat Apple dies noch nicht verkündet, aber mittlerweile sehen immer mehr Experten bei den Zulieferern, das ein Plus-Modell wohl nicht mehr geplant ist. Die überwiegende Zahl der iPhone-Kunde hat aber ohnehin auf andere Geräte zugegriffen, daher dürfte der Drop des iPhone 17 plus (und der Plus Modelle in den kommenden Jahren) zu verschmerzen sein.

Die gute Nachricht ist dabei, dass Apple wohl einen mehr als vollwertigen Ersatz bereit stellt. Im kommenden Jahr soll das iPhone 17 Slim (der Name steht noch nicht fest) den Platz der Plus-Modelle übernehmen und diese Smartphones werden nicht nur sehr dünn werden, sondern auch ein verändertes Design bekommen. Dazu dürfte sie preislich unter den Pro-Versionen liegen (was unter anderem mit dem Verzicht auf den Apple A19 pro Prozessor erkauft wird), so dass sie vom Preis her sehr attraktiv werden dürften. Auch aus diesem Grund ist der Verlust der Plus-Modelle wohl zu verschmerzen.

Keine Veränderungen wird es dagegen in diesem Jahr geben. Die iPhone 16 Serie hat noch ein Plus-Modell und alle Änderungen an der Modell-Palette kommen daher frühestens 2025.