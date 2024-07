Apple: nur noch Platz 6 bei den Verkaufszahlen in China

Der Smartphone Markt in China konnte im zweiten Quartal 2024 deutlich aufholen und insgesamt wuchsen die Verkaufszahlen ca. 10 Prozent im Vergleich zu den sehr schwachen Zahlen aus dem Vorjahr. Dieses Muster sieht man derzeit weltweit und auch in China spricht viel für ein gutes Jahr 2024 bei den Smartphone-Herstellern.

„Das Wachstum im zweiten Quartal signalisiert eine allmähliche Marktnormalisierung, aber wir erwarten für das Jahr immer noch eine leichte einstellige Erholung“, sagte Toby Zhu, Senior Analyst bei Canalys. „Drei Schlüsseltrends werden die Marktlandschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beeinflussen. Erstens wird der Markt die bevorstehende Einführung von HarmonyOS Next durch Huawei genau beobachten, da der Anbieter es als drittes großes mobiles Betriebssystem neben Android und iOS positionieren will. Darüber hinaus.“ , investieren lokale Akteure in die KI-Infrastruktur, entwickeln interne Modelle und entwickeln KI-Anwendungen als wichtige Wettbewerbsvorteile, um das High-End-Segment zu revolutionieren. Schließlich treibt der intensive inländische Wettbewerb auch die Expansion im Ausland voran, wobei chinesische Marken voraussichtlich neue Erfolge erzielen werden Meilensteine ​​auf den internationalen Märkten im weiteren Verlauf des Jahres 2024 erreichen.“

Apple kann von diesen Verkaufszahlen nicht profitieren. Das Unternehmen verharrt bei den iPhone Verkäufen in China auch im zweiten Quartal 2024 auf einem sehr niedrigen Niveau und der Marktanteil sind so niedrig wie seit einigen Jahren nicht mehr. Daher kann Xiaomi auch mit einem nur moderaten Wachstum an Apple in China vorbei ziehen und den 5. Platz holen, während Apple nun aus den Top5 herausgefallen ist und auf Platz 6 bei den Smartphone Herstellern in China liegt. An dieser Entwicklung konnten auch die hohen Rabatte wenig ändern, die Apple in den letzten Monaten gestartet hatte – auch günstigere iPhone scheinen sich im zweiten Quartal nicht viel besser verkauft zu haben.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple