Samsung Galaxy A16: Datenbank-Einträge bestätigt die Namen

Samsung hat in den letzten Jahren vor allem bei der Galaxy A-Serie eine Reihe von Modellen nicht mehr weitergeführt und daher ist es in jedem Jahr wieder spannend zu sehen, welche Geräte Nachfolger bekommen und welche nicht. Für die Galaxy A1x Serie kann man dies nun bestätigen, denn in der Datenbank des englischen Mobilfunk-Unternehmens EE sind die Modellnummern und Namen der Galaxy A16 Smartphones aufgetaucht und daher kann man davon ausgehen, dass Samsung diese Modelle auch in der 16er Version entwickelt.

Die aufgeführten Modelle:

SM-A1660: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166U: Galaxy A16 5G

SM-A166M: Galaxy A16 5G

SM-A166B: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166E: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166M: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166P: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A165F DSB: Galaxy A16 DUOS

SM-A165F: Galaxy A16 DUOS

Leider gibt es aber über diese Einträge bisher wenig Details zu den neuen Smartphones bekannt, aber zumindest scheint es in fast allen Bereichen eine 5G Version zu geben, so dass man auch im Einsteiger-Bereich auf 5G setzen kann. Preislich sind keine größeren Veränderungen zu erwarten, die Galaxy A16 werden günstiger Smartphones im Bereich von um die 200 Euro werden.

BILD Samsung Galaxy A15