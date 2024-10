Samsung Galaxy A16: ab sofort ab 229 Euro zu haben

Samsung hat die neuen Samsung Galaxy A16 nun offiziell gestartet und bietet die Modelle ab sofort auch in Deutschland als Verstärkung für den Einsteiger-Bereich an. Das neue Smartphone gibt es in den Farben Blue Black, Light Gray und Light Green. Die Ausführung mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229,00 € erhältlich, während die Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher zu einer UVP von 309,00 € angeboten wird.

Das Samsung Galaxy A16 5G punkte unter anderem mit einem hellen 16,91 cm / 6,7 Zoll großen Super AMOLED FHD+ Display. Die gute Bildqualität und die adaptive Bildwiederholrate von 60 bis 90 Hz sorgen für ein hervorragendes Seherlebnis bei Fotos, Videos, Spielen und anderen Anwendungen.

Die Hauptkamera mit einer Auflösung von 50 Megapixeln erfasst Bilder scharf und in lebendigen Farben. Das Ultra-Weitwinkel- und Makro-Objektiv bietet auch Hobbyfotografen vielfältige Möglichkeiten, von Schnappschüssen und Landschaftsaufnahmen bis hin zu Porträts von Freunden und Familie. Die Frontkamera mit 13 MP sorgt für gestochen scharfe Selfies.

Der Akku mit 5.000 mAh gewährleistet eine lange Nutzungsdauer des Displays. Mit bis zu 79 Stunden Musikwiedergabe oder bis zu 18 Stunden Videowiedergabe ermöglicht das Galaxy A16 5G eine ausgedehnte Nutzung ohne häufiges Aufladen.

Samsung Galaxy A16 bereits bei Geekbench

Das Galaxy A16 ist nun auch bei Geekbench im Leistungstest zu sehen und damit dürfte ein Marktstart zeitnah bevor stehen. Das Modell mit der Nummer SM-A166P erzielte in Geekbench Test 514 Punkte im Single-Core-Test und 1.464 Punkte im Multi-Core-Test. Zudem wurde bekannt, dass das bevorstehende Galaxy A16 5G standardmäßig mit einer auf Android 14 basierenden Benutzeroberfläche und 6 GB RAM ausgestattet sein wird. Die Werte machen einmal mehr klar, dass es auch beim Galaxy A16 keine Überraschungen geben wird und die Modelle im Bereich der Einsteiger-Modelle bis in die untere Mittelklasse angesiedelt sein werden.

UPDATE Es gibt weitere Hinweise auf einen baldigen Start:

in Indien ist die Support-Webseite für die Galaxy A16 bereits online gegangen (bisher aber ohne Inhalte)

auch bei der NTBC werden die neuen Modelle gelistet und sind dort mit der Modellnummer SM-A166P/DS zu finden

Datenbank-Einträge bestätigt die Namen

Samsung hat in den letzten Jahren vor allem bei der Galaxy A-Serie eine Reihe von Modellen nicht mehr weitergeführt und daher ist es in jedem Jahr wieder spannend zu sehen, welche Geräte Nachfolger bekommen und welche nicht. Für die Galaxy A1x Serie kann man dies nun bestätigen, denn in der Datenbank des englischen Mobilfunk-Unternehmens EE sind die Modellnummern und Namen der Galaxy A16 Smartphones aufgetaucht und daher kann man davon ausgehen, dass Samsung diese Modelle auch in der 16er Version entwickelt.

Die aufgeführten Modelle:

SM-A1660: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166U: Galaxy A16 5G

SM-A166M: Galaxy A16 5G

SM-A166B: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166E: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166M: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166P: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A165F DSB: Galaxy A16 DUOS

SM-A165F: Galaxy A16 DUOS

Leider gibt es aber über diese Einträge bisher wenig Details zu den neuen Smartphones bekannt, aber zumindest scheint es in fast allen Bereichen eine 5G Version zu geben, so dass man auch im Einsteiger-Bereich auf 5G setzen kann. Preislich sind keine größeren Veränderungen zu erwarten, die Galaxy A16 werden günstiger Smartphones im Bereich von um die 200 Euro werden.

BILD Samsung Galaxy A15