SPAM von 0043 Rufnummern – so schützt man sich gegen Betrugsversuche – In den letzten Wochen gab es immer wieder Beschwerden von Nutzern, die von Rufnummern mit der 0043 (bzw. +43) Vorwahl kamen und unterschiedliche Beweggründe hatten. Meistens waren es aber keine sinnvollen Anrufe, sondern in den meisten Fällen Spam bis hin zu Betrugsversuchen.

Es sieht aktuell auch nicht so aus, als würden diese Anrufe schnell aufhören, denn bisher gibt es beispielsweise von der Bundesnetzagentur kaum eine Reaktion.

Generell steht dabei die Vorwahl 0043 bzw. +43 für Rufnummer aus Österreich. Diese Ländervorwahl ist fest für Österreich vorgesehen und daher stammen Anrufe mit einer 0043 Vorwahl prinzipiell erstmal aus Österreich. Allerdings gibt es dabei eine Einschränkung, denn Rufnummern können manipuliert werden (Spoofing). Anrufer aus anderen Ländern können daher beispielsweise einen 0043 Rufnummer vortäuschen und die Anrufe etwas seriöser wirken zu lassen. Diese Manipulation ist auch weiterhin möglich, daher gibt es keine absolute Sicherheit, dass Anrufe mit der 0043 Vorwahl tatsächlich aus Österreich kommen.

Vielfach sind Anrufe mit der 0043 dabei durchaus seriöse Calls. Vor allem wenn man einen Urlaub vor Ort gebucht hat oder Geschäftskontakte oder Verwandte und Freunde vor Ort hat, sind Anrufe mit dieser Vorwahl durchaus nicht ungewöhnlich. Leider werden diese Vorwahlen aber eben auch für Calls missbraucht, die weniger seriös sind und an der Rufnummer selbst sieht man kaum, wer sich dahinter verbirgt. Man sollte daher auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn eine Rufnummer mit der +43 als Vorwahl anruft und man die Nummer nicht kennt. Generell kann erstmal wenig passieren, wenn man einen solchen Anruf annimmt, aber man sollte keine privaten Daten weiter geben und auch keine Zahlungsdaten und ähnliche sensible Informationen übermitteln. Dazu kann man natürlich immer noch auflegen, wenn es sich um ein angebliches Gewinnspiel, einen Microsoft Mitarbeiter oder ähnliche bekannte Maschen handelt.

Es gibt auch Ping Anrufe mit der 0043 Vorwahl und die Regulierungsbehörde in Österreich ist dagegen auch schon aktiv geworden. Verdächtige Rufnummern, die eventuell für Ping Calls verwendet werden, kann man hier abfragen:

HINWEIS Die angerufenen Rufnummern stammen meistens auf Hacks von großen Webseiten und Netzwerken und werden danach als Datensätze im Netz verkauft. Daher haben die Spammer dann die Rufnummern, die angerufen werden. Ob die eigenen Nummer dazugehört, kann man aber durchaus prüfen: Wurde meine Rufnummer geleakt?

Android – Ping Anrufe und Werbeanrufe blockieren

Um den Spamschutz gegen Anrufe auf einem Android-Gerät zu aktivieren, kannst du die folgenden Schritte befolgen. Beachte, dass die genauen Optionen je nach Android-Version und Gerät leicht variieren können:

Schritte zur Aktivierung des Spamschutzes:

Öffne die Telefon-App: Gehe zu deiner Telefon-App, die du normalerweise zum Tätigen von Anrufen verwendest. Einstellungen aufrufen: Tippe auf die drei Punkte (oder das Menüsymbol) in der oberen rechten Ecke der App, um die Einstellungen zu öffnen. Anrufeinstellungen: Wähle „Einstellungen“ oder „Anrufeinstellungen“ aus dem Menü. Spamschutz: Suche nach einer Option wie „Spamschutz“, „Anruf-Filter“ oder „Unbekannte Anrufe blockieren“. Der genaue Wortlaut kann je nach Gerät variieren. Aktivieren: Aktiviere die Funktion für den Spamschutz. Du kannst möglicherweise auch zusätzliche Optionen auswählen, wie z.B. das Blockieren von Anrufen von unbekannten oder anonymen Nummern. Optionale Apps: In einigen Fällen kann es hilfreich sein, eine App eines Drittanbieters herunterzuladen, die speziell für den Schutz vor Spam-Anrufen entwickelt wurde (z.B. Truecaller oder ähnliche Apps). Diese Apps bieten oft erweiterte Funktionen zur Erkennung und Blockierung von Spam-Anrufen.

Wenn du weitere Fragen hast oder Unterstützung benötigst, lass es mich wissen!

VIDEO 0043 Vorwahlen unter Android blockieren

Android: Nummer blockieren | Anrufe und SMS blockieren

Dieses Video auf YouTube ansehen

iPhone – Ping Anrufe und Werbeanrufe blockieren

Um sich auf einem iPhone vor Spam-Anrufen zu schützen, öffne zunächst die Einstellungen und gehe zu „Telefon“. Dort kannst du die Option „Unbekannte Anrufer stummschalten“ aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Anrufe von unbekannten Nummern automatisch stummgeschaltet und in den Voicemail-Bereich verschoben. Wenn du einen Spam-Anruf erhältst, kannst du die Nummer blockieren, indem du in die Telefon-App gehst, den Anrufverlauf auswählst, auf das „i-Symbol“ neben der Nummer tippst und die Option „Anrufer blockieren“ wählst.

Zusätzlich kannst du Drittanbieter-Apps aus dem App Store herunterladen, die speziell zum Schutz gegen Spam-Anrufe entwickelt wurden, wie zum Beispiel Truecaller oder Hiya. Diese Apps bieten oft erweiterte Funktionen zur Erkennung und Blockierung von Spam-Anrufen. Wenn du wiederholt Anrufe von der gleichen Nummer erhältst, kannst du diese bei deinem Anbieter als Spam melden, da einige Anbieter auch spezielle Dienste zum Schutz vor Spam-Anrufen anbieten.

Es ist außerdem wichtig, dein iPhone und die installierten Apps stets auf dem neuesten Stand zu halten, um die besten Sicherheitsfunktionen zu nutzen. Regelmäßige Überprüfungen der blockierten Nummern helfen außerdem, wichtige Anrufe nicht zu verpassen. Wenn du weitere Fragen hast oder zusätzliche Informationen benötigst, lass es mich wissen!

Hiya App – kostenlos Spam blockieren

Die Hiya-App ist eine beliebte Anwendung, die Nutzern hilft, Spam-Anrufe und unerwünschte Telefonanrufe zu identifizieren und zu blockieren. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, die speziell entwickelt wurden, um die Anrufqualität zu verbessern und die Benutzer vor lästigen Störungen zu schützen.

Ein zentrales Merkmal der Hiya-App ist die Anrufer-ID, die es Nutzern ermöglicht, die Identität von Anrufern schnell zu überprüfen. Wenn ein Anruf eingeht, zeigt die App an, ob die Nummer als Spam oder unerwünscht eingestuft wurde. Dies geschieht durch den Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank mit bekannten Spam-Nummern, die ständig aktualisiert wird. Dadurch können Nutzer sofort erkennen, ob es sich um einen legitimen Anruf handelt oder nicht.

Ein weiteres nützliches Feature der Hiya-App ist die Blockierungsfunktion. Nutzer können bestimmte Nummern manuell blockieren, sodass sie keine Anrufe mehr von diesen erhalten. Darüber hinaus bietet die App die Möglichkeit, Anrufe von unbekannten oder anonymen Nummern automatisch zu stummschalten. Dies ist besonders hilfreich, um unerwünschte Anrufe während der Ruhezeiten oder in wichtigen Meetings zu vermeiden.

Die Hiya-App verfügt auch über eine Berichtsfunktion, mit der Nutzer Spam-Nummern melden können. Dadurch wird die Datenbank der App weiter optimiert, und andere Nutzer profitieren von der Erfahrung des Meldenden. Die App verwendet zudem maschinelles Lernen, um Muster in den Anrufen zu erkennen und die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern.

Zusätzlich zu diesen Funktionen bietet Hiya eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es einfach macht, durch die verschiedenen Optionen zu navigieren. Nutzer können ihre Anrufhistorie einsehen und herausfinden, welche Nummern sie blockiert haben.

Ein weiterer Vorteil der Hiya-App ist die regelmäßige Aktualisierung ihrer Datenbank, die sicherstellt, dass die Nutzer stets mit den neuesten Informationen über Spam-Nummern versorgt werden. Die App ist in der Regel kostenlos, bietet jedoch auch eine Premium-Version mit erweiterten Funktionen, wie z.B. zusätzlichem Schutz vor Betrugsanrufen und personalisierten Blockierungsoptionen.

Samsung Smart Call

Samsung bietet in seinen neueren Modellen eine zusätzliche Möglichkeit, Spam zu blockieren. Die Smart Call App ist in der Grundausstattung bereits enthalten und aktiv, um diese Aufgabe zu übernehmen. Sollte sie nicht vorinstalliert sein, kann sie auch kostenlos über den Galaxy Store heruntergeladen und zur Überwachung eingehender Anrufe genutzt werden.

Das Unternehmen erklärt dazu: „Sie müssen nicht länger unschlüssig auf Ihr Telefon schauen und überlegen, ob Sie einen Anruf annehmen sollen oder nicht. Spam-Anrufe lassen sich ganz einfach melden oder blockieren. Außerdem können Sie mit der systemeigenen Telefon-App Ihres Galaxy direkt nach Telefonnummern lokaler Geschäfte suchen.“

Samsung-Nutzer verfügen somit in der Regel schon über einen vorinstallierten Spamschutz.

0043 Vorwahlen beim Festnetz blockieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, Rufnummern beim Festnetz Anschluss zu blockieren:

Über den Router: Viele Router bieten eine Funktion zum Blockieren von Rufnummern. Dazu müssen Sie die Rufnummern einfach in die Liste der blockierten Nummern eintragen.

Viele Router bieten eine Funktion zum Blockieren von Rufnummern. Dazu müssen Sie die Rufnummern einfach in die Liste der blockierten Nummern eintragen. Über den Anbieter: Ihr Anbieter bietet Ihnen möglicherweise auch eine Funktion zum Blockieren von Rufnummern. Dazu müssen Sie sich in Ihr Kundenkonto einloggen und die gewünschten Nummern blockieren.

So blockieren Sie Rufnummern über den Router:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Routers. Suchen Sie nach der Funktion zum Blockieren von Rufnummern. Tragen Sie die Rufnummern ein, die Sie blockieren möchten. Speichern Sie Ihre Änderungen.

So blockieren Sie Rufnummern über den Anbieter:

Melden Sie sich in Ihrem Kundenkonto an. Suchen Sie nach der Funktion zum Blockieren von Rufnummern. Tragen Sie die Rufnummern ein, die Sie blockieren möchten. Bestätigen Sie die Blockierung.

Beispiele für blockierbare Rufnummern:

Anonyme Anrufe: Wenn Sie anonyme Anrufe blockieren, werden Anrufe von Rufnummern, die ihre Rufnummer unterdrücken, automatisch abgewiesen.

Wenn Sie anonyme Anrufe blockieren, werden Anrufe von Rufnummern, die ihre Rufnummer unterdrücken, automatisch abgewiesen. Werbeanrufe: Viele Anbieter bieten die Möglichkeit, Werbeanrufe zu blockieren. Dazu werden die Rufnummern von bekannten Werbern in eine Liste aufgenommen und automatisch blockiert.

Viele Anbieter bieten die Möglichkeit, Werbeanrufe zu blockieren. Dazu werden die Rufnummern von bekannten Werbern in eine Liste aufgenommen und automatisch blockiert. Bestimmte Rufnummern: Sie können auch einzelne Rufnummern blockieren, wenn Sie von einer bestimmten Person oder Firma nicht mehr angerufen werden möchten.

Wichtige Hinweise:

Wenn Sie Rufnummern blockieren, werden diese Anrufe automatisch abgewiesen. Sie erhalten keine Benachrichtigung über den Anruf.

Sie können blockierte Rufnummern jederzeit wieder entsperren.

VIDEO So sperrt man Rufnummer bei der Fritzbox

FritzBox Nummer sperren (Eingehende & ausgehende Anrufe) ✅ Tutorial

Dieses Video auf YouTube ansehen

Weitere Artikel rund um Anrufe und Rufnummern

Zuletzt aktualisiert: 14. Oktober 2024