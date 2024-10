Android: Bilder besser anzeigen mit alternativen Galerie-Apps – so geht es

Es gibt viele Alternativen zur Standard-Galerie-App auf Android-Smartphones, die unterschiedliche Funktionen und Benutzeroberflächen bieten. Zu den beliebtesten Optionen gehört Google Fotos, eine bekannte App, die eine automatische Sicherung und intelligente Organisation von Fotos ermöglicht. Eine weitere interessante Wahl ist Simple Gallery, die sich durch ihre minimalistische und benutzerfreundliche Oberfläche auszeichnet und sich auf die grundlegenden Funktionen konzentriert.

A+ Gallery bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ermöglicht die Organisation von Fotos in Alben, während F-Stop Gallery eine leistungsstarke App ist, die viele Funktionen zur Verwaltung und Bearbeitung von Fotos bereitstellt. Piktures bietet eine ansprechende Benutzeroberfläche und unterstützt zudem Cloud-Dienste, was sie zu einer praktischen Wahl macht. Wer besonderen Wert auf Privatsphäre legt, kann Gallery Vault in Betracht ziehen, da diese App zusätzliche Sicherheitsfunktionen bietet, um Fotos und Videos privat zu halten.

Für Minimalisten und Datenschutz-Enthusiasten:

Simple Gallery Pro: Diese App ist perfekt, wenn du eine schnörkellose und ressourcenschonende Galerie suchst, die deine Privatsphäre respektiert. Simple Gallery Pro verzichtet auf unnötigen Schnickschnack und konzentriert sich auf das Wesentliche: das Anzeigen und Organisieren deiner Bilder und Videos. Die Pro-Version ist werbefrei und bietet zusätzliche Funktionen wie einen Papierkorb und die Möglichkeit, Dateien auszublenden. Ein großes Plus: Simple Gallery Pro funktioniert auch offline, deine Bilder werden also nicht automatisch in die Cloud hochgeladen.

Wenn du mehr willst als nur Bilder ansehen:

A+ Galerie: A+ Galerie kombiniert eine elegante Benutzeroberfläche mit einer Vielzahl von Funktionen. Neben der Anzeige von Fotos und Videos bietet die App eine Diashow-Funktion, grundlegende Bildbearbeitungswerkzeuge und die Möglichkeit, deine Bilder in der Cloud zu speichern. A+ Galerie ist eine gute Wahl, wenn du eine Allround-Lösung mit vielen Extras suchst.

Um eine alternative Galerie-App auf deinem Android-Smartphone zu installieren, kannst du die folgenden Schritte befolgen:

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer alternativen Galerie-App

Öffne den Google Play Store:

Finde das Symbol für den Google Play Store auf deinem Smartphone und tippe darauf, um die App zu öffnen.

Suche nach der gewünschten Galerie-App:

Nutze die Suchleiste oben im Play Store, um nach der Galerie-App zu suchen, die du installieren möchtest (z.B. „Google Fotos“, „Simple Gallery“, „A+ Gallery“).

Wähle die App aus:

Tippe auf die App in den Suchergebnissen, um die Detailseite der App zu öffnen. Hier kannst du Informationen über die App, Bewertungen und Screenshots sehen.

Tippe auf „Installieren“:

Klicke auf die Schaltfläche „Installieren“. Die App wird heruntergeladen und automatisch auf deinem Gerät installiert.

Öffne die App:

Nach der Installation kannst du die App direkt aus dem Play Store öffnen, indem du auf „Öffnen“ tippst, oder du findest die App in deinem App-Menü.

Erlaube die erforderlichen Berechtigungen:

Beim ersten Start der App wirst du möglicherweise aufgefordert, Berechtigungen für den Zugriff auf deine Fotos und Medien zu gewähren. Bestätige dies, um die App vollständig nutzen zu können.

Importiere deine Fotos (falls erforderlich):

Einige Apps bieten die Möglichkeit, Fotos manuell zu importieren oder zu organisieren. Befolge die Anweisungen der App, um deine Bilder hinzuzufügen.

Wenn du mit deiner neuen Galerie-App zufrieden bist, kannst du die vorinstallierte Galerie-App deinstallieren oder deaktivieren. Beachte jedoch, dass dies bei manchen Geräten nicht möglich ist.

Wichtige Hinweise:

Internetverbindung : Stelle sicher, dass du eine stabile Internetverbindung hast, um die App herunterzuladen.

: Stelle sicher, dass du eine stabile Internetverbindung hast, um die App herunterzuladen. Speicherplatz : Überprüfe, ob ausreichend Speicherplatz auf deinem Gerät vorhanden ist, um die neue App zu installieren.

: Überprüfe, ob ausreichend Speicherplatz auf deinem Gerät vorhanden ist, um die neue App zu installieren. Updates: Halte die App auf dem neuesten Stand, um von neuen Funktionen und Sicherheitsupdates zu profitieren.

Zuletzt aktualisiert: 13. Oktober 2024